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Kavşakta tırın ve otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı Konya'da kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan traktöre otomobil ve tırın çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İHA

Kavşakta tırın ve otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı Konya'da kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan traktöre otomobil ve tırın çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan traktöre tır ve otomobil çarptı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Mehmet Ali D. (62) idaresindeki 42 TF 081 plakalı traktöre önce Sedat B. (35) idaresindeki 33 DPB 43 plakalı otomobil ardından Kudret S. (35) yönetimindeki tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan traktör iki bölünürken, otomobil ise kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Ali D. ile eşi Şengül D. (63) ve otomobil sürücüsü Kudret S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Ali D., eşi Şengül D. ve otomobil sürücüsü Kudret S. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şengül D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada
Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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