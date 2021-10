Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek devam eden yatırımları ve gündemi değerlendirdi. Son 3 gündür Gastronomi Festivali ile on binlerce kişiyi Konya’da misafir ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın marka değerini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Konya, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılacak bir şehir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya modeli belediyeciliğin sadece bir slogan olmadığını, Konya’nın belediyecilik manasında örnek bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyeciliğin belki de bugüne kadar altı çizilecek en önemli unsuru da birlikte uyum içinde çalışma alışkanlığının ortaya çıkması” diye konuştu.



"Belediye binasının yerine Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden biri yapılacak"

Büyükşehir Belediye binasının yıkımına başladığını belirten Başkan Altay, belediye binasının yerine kütüphane yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Altay, “Bu alanın ne yapılacağıyla ilgili ciddi bir tartışma vardı. Biz bu alana gençlerimizden gelen talep doğrultusunda Türkiye’nin en güzel kütüphane binalarından birisini yapmak için kolları sıvadık. 26 bin 500 metrekarelik alanda 4 katlı binamız gençlerimize hizmet verecek. Türkiye’de en çok ziyaret edilen İl Halk Kütüphanesi Konya’da. Yeni kütüphanemizin de üniversite şehri olan Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyokuş’ta yapılacak Akyokuş Kasrı ve palye düzenleme çalışmaları ile ilgili de yeni bir müjde paylaşan Başkan Altay, “Akyokuş özellikle şehrimize gelenlerin ya da şehirde yaşayanların Meram ile birlikte en çok ziyaret ettikleri alanlardan birisi. Panoramik şekilde şehrin izlenebildiği; parklarıyla, yeşil alanlarıyla güzel bir alan. Konya Mutfağı’nın bulunduğu alanı Akyokuş Kasrı ile dönüştürüyoruz. Restoranlar, kafeler, toplantı odalarından oluşan Konya’ya yakışır bir binayı inşallah inşa etmek için çalışıyoruz. Bu binaya da bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz. Böylece Konya’ya gelenlerin Konya’ya yakışır şekilde hizmet alacakları Konya’nın simge yapılarından birisini yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Akyokuş’a çıkarken sol tarafta taş duvarlı alanda palye düzenlemesiyle ilgili süreç tamamlandı. Burada yürüyüş yolları, kafeteryalar, seyir terasları ve şelalelerden oluşan bir konsept yapıyoruz. Daha önce yapılan köprüyle otoparkı bağlayacağımız bir alan da inşa edilmiş olacak. Otopark sorununu ortadan kaldırmayı; otoparkıyla, Akyokuş Kasrıyla, palyesiyle Akyokuş’un bulunduğu alanı tekrar bir cazibe alanına kavuşturmak için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.



Kapsül Teknoloji Platformuna yeni mekan

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Kapsül Teknoloji Platformu ile Genç Dostu Şehir ödülü aldıklarını hatırlatan Başkan Altay şöyle devam etti: “Özellikle TEKNOFEST’te takım halinde gençlerimizin yarıştığı bir platform oluştu. Biz de Kapsül Teknoloji Platformumuzu 2020 yılında Konya Bilim Merkezi bünyesinde kurmuştuk. Ekibimiz çok yoğun şekilde çalışıyor. Şu anda 39 takımımız hem TEKNOFEST’te hem de yurt dışındaki yarışmalarda Konya’mızı temsil ediyor. Konya bir üniversite şehri ve bu şehirde çocuklarımızın Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunması için gerekli alt yapı hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi gençlerimize yeni bir müjde veriyorum. Zindankale Otoparkı’nın bulunduğu yerdeki 3.200 metrekarelik alan Kapsül Teknoloji Platformu için yeniden dizayn edildi. İnşallah Aralık başı gibi öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak. 300 mühendis adayının aynı anda çalışabileceği, atölye alanlarının bulunduğu yeni bir mekan oluşturuyoruz. Böylece Konyalı gençlerin de Türkiye’nin teknoloji alt yapısında yerlerini almalarını sağlayacak, Türkiye’nin önemli firmalarında çalışmalarında önünü açacak önemli bir istihdam, gelişim ve teknoloji projesi de hayata geçmiş olacak. Kapsülün yeni yeri şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun.”



"Konya'nın marka değerini artıracak çalışmalar yapıyoruz"

Son 3 gündür Gastronomi Festivali ile on binlerce kişiyi Konya’da misafir ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Hakikaten düşündüğümüzden çok fazla bir ilgi vardı. Ama mekanın güzelliği, havanın güzelliği, insanların pandemi döneminde evlerinde sıkılmış olması, stantlar, katılımcılar, her şey birbirini tetikledi ve 300 binin üzerinde ziyaretçiyi Kalehan Ecdat Bahçesi’nde ağırlamış olduk. Konya’nın marka değerini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Konya, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılacak bir şehir. Hem kadim kültürü hem bugün belediyecilik manasında geldiği nokta Konya’yı tanıtmak için bizim üzerimizde büyük bir vebal oluşturuyor. Konya’yı tanıtmak için biz de çaba sarf ediyoruz. Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir sloganıyla yürüttüğümüz Gastrofest’te ulusal ve uluslararası manada 300’den fazla aşçı ile Konya’nın gastronomosini önce şehrimize sonra Türkiye’ye ve dünyaya anlatma fırsatı bulduk. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl çok daha güçlü bir şekilde festivalimizi düzenlemek istiyoruz. Bu festival inşallah gün geçtikçe ulusal düzeyde de inanların Konya’ya gelmeleri için önemli bir tarih olacaktır” açıklamasını yaptı.



İslam Olimpiyatları

Tüm hazırlıkları pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelenen İslam Oyunlarına göre yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, “Tokyo Olimpiyatları’nda olduğu gibi yine değişmeden Konya 2021 sloganıyla inşallah 918 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’nın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu organizasyonun şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. 56 ülkeden 3 bin sporcu Konya’da buluşacak. Tüm Konya’nın, tüm Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin ekranlarında olacağız. Bu, şehrimiz için çok önemli tanıtım fırsatı. Tüm İslami alemine Hz. Mevlana’nın şehrinde, payitaht şehirde Konyalılara yakışır şekilde bir ev sahipliği yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.



"2023 yılı içerisinde yeni sanayi alanına taşınmayı planlıyoruz"

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ ile birlikte Türkiye’nin en önemli dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “2 milyon 260 bin metrekarelik alanda 2.600 dükkan, 134 ticari ünitenin yapımıyla ilgili süreçler tamamlandı. Şu anda inşaatlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2023 yılı içerisinde yeni sanayi alanına taşınmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de bulunan dükkanlar da inşallah 2023 yılında yıkılarak orası Konya’nın en önemli alanlarından birisi haline gelecek” diye konuştu.



Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü'nün koruması

Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün korunmasıyla ilgili yürütülen projelerin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Beyşehir’de Huğlu ve Üzümlü Atık Su Arıtma Tesislerimiz tamamlanmak üzere. Böylece yedi mahalleden Beyşehir Gölü’ne akan fosseptiğin arıtılmadan akmasının önüne geçilmiş olacak. İleri biyolojik arıtma tekniğiyle yaptığımız arıtma tesislerimiz tamamlandığında Beyşehir Gölü’nün korunmasıyla ilgili çok önemli bir proje hayata geçmiş olacak. İnşallah Beyşehir Gölü’nün bütüncül olarak korunmasıyla ilgili de alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tuz Gölü bölgesinde de 4 adet yeni arıtma tesisi yapıyoruz. CihanbeyliGölyazıTuzyakaÖmeranlı Arıtma Tesisimizin inşaatları devam ediyor. Ayrıca Kulu Arıtma Tesisinde de tadilatlar gerçekleştiriyoruz. Böylece Tuz Gölü’ne arıtılmadan akan suyun büyük bir kısmını ileri biyolojik teknikle arıtarak iki gölümüzü de korumuş olacağız” dedi.

Başkan Altay toplantıda; eski stadyum alanında devam eden Konya Millet Bahçesi, Alaaddin Caddesi’ndeki cephe düzenleme çalışmaları, Çatalhöyük Karşılama Merkezi, Konya’nın en büyük Millet Bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi, mahalle yolları ve ilçelerde devam eden birçok yatırımla ilgili de basın mensuplarına bilgiler verdi. Başkan Altay, toplantının sonunda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

