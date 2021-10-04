Akşehir Belediyesi yaralı kediye sahip çıktı

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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ayağı kırık şekilde bulunan kediye sahip çıkarak tedavi altına alınmasını sağladı.

Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Akşehir Meydan Mahallesinde hayvan sever kişiler tarafından ayağı kırık şekilde bulunan kedi için belediyeye haber verildi. Yaralı kedi; belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Akşehir Belediyesi veteriner hekiminin yapmış olduğu muayenenin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne sevki yapıldı. Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları hizmet aracıyla Konya Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülen kedinin tedavisine başlanıldı.

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