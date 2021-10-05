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Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde atölyeler ve sosyal mağaza açılışı

İHA

Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde atölyeler ve sosyal mağaza açılışı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında müdürlük hizmet binası içerisinde oluşturulan çeşitli atölyeler ve sosyal mağazanın açılışı yapıldı.
Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, pandemiyi fırsata çevirerek çeşitli projeler üretti. Şüpheli, sanık, hükümlüler ve suça sürüklenen çocuklar ile suç mağdurlarının meslek ve sanat edinmeleri, yeniden hayata tutunmaları, ihtiyaç sahibi olanların sosyal ve ekonomik yönden desteklenmeleri ve kendilerine sunulan hizmet kalitesini arttırmak adına, 2021 yılı içerisinde Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce hazırlanan ve birçok bileşenden oluşan proje kabul edildi. Proje kapsamında; Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında, Tekstil Atölyesi, Müzik Atölyesi, Sosyal Mağaza, Çocuk Bireysel Görüşme Odası, Yetişkin Bireysel Görüşme Odası oluşturuldu. Birçok mesleki, sosyal ve kültürel kurslar açıldı. Sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesine karar verilen şüpheli, sanık, hükümlü, suça sürüklenen çocuk ve suç mağdurlarına yönelik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sosyal mağaza aracılığıyla giyecek yardımı da yapılıyor.
Törende konuşan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya’nın mağdura mazluma ulaşma noktasında Türkiye’de örnek illerin başında geldiğini belirterek, "Bu anlamda bizim değerlendirmemiz bunda küçük de olsa bir katkımız olabilir mi? Ama burada tabii ki açmış olmak bir şey ifade etmiyor. Buranın tabii ki yardım edeni ve dolayısıyla bu sürecin döndürülmesi önemli. Bu konuda da ben hiçbir zaman hiçbir kurumun hiçbir kişinin bu yardım konusunda sıkıntı yaşamadığını gördüm. Talep edildiğinde bir istendiğinde üç verilen, beş verilen, on verilen bir yer. O anlamda Allah başta Konya'mız olmak üzere ülkemizi her türlü kazadan, felaketten korusun, iş adamlarımızın bu anlamda yardım severlerimizin işlerini daha da arttırsın" dedi.
Daha sonra kurdele kesilerek atölyeler, sosyal mağaza, görüşme odalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Konya Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin tarafından programa katılanlara atölyeler, sosyal mağaza, görüşme odaları hakkında bilgiler verildi.

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