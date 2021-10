8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim’de kapılarını açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Konya Bilim Festivali, bilim meraklıları için 8’inci kez kapılarını açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7 Ekim Perşembe günü başlayacak festivalde yüzlerce bilimsel etkinliğin yer alacağını belirterek, Türkiye’nin her yerinden bilim meraklılarını 4 gün sürecek festivale davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali 7 Ekim’de başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Geleneksel hale getirdikleri Konya Bilim Festivali’nin de bu çalışmalardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Pandemi yüzünden geçtiğimiz yıl yapamadığımız festivalimizin kapıları bu yıl yeniden bilim meraklıları için açılıyor. Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine destek olmak ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Yüzlerce bilimsel etkinliğin yer alacağı festivalimizin bu yılki temasını ‘Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?’ olarak belirledik. Şehrimizden ve ülkemizin her yerinden tüm öğrencileri ve 7’den 70’e bilim meraklısı olan herkesi 4 gün sürecek festivalimize davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.