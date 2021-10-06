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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütükcü: "Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi artırılmalı”

İHA

Kütükcü: "Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi artırılmalı”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen TürkiyeKazakistan B2B Programı kapsamında kente gelen 40’ı aşkın Kazakistanlı iş adamı heyeti, gala programında bir araya geldi.
46 Ekim tarihleri arasında düzenlenen TürkiyeKazakistan B2B Programı kapsamında Konya’ya gelen 40’ı aşkın iş adamı heyeti, programın birinci ve ikinci gününde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Programın üçüncü gününde ise fabrika ve iş yerlerini ziyaret ederek saha araştırması yapan heyet, MÜSİAD Konya Şubesinde düzenlenen gala programında buluştu. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün de katıldığı programda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına dikkat çekildi.
Programın açış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, “Şehrimiz, ihracatta yeni bir rekor kırarak, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 43,8’lik artışla 2 milyar 189 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya, yine ülke ekonomisine katkı sağlayan şehirlerin başında geldi. Ülkemizin ve şehrimizin 2021 yılı için önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için MÜSİAD Konya olarak bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. İhracatımızı artırmaya ve ekonomimizi daha da canlandırmak için birçok iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Türkiye ile Kazakistan’ın ekonomik anlamda ilişkileri güçlü temellere sahiptir. Kazakistan, Orta Asya’da hem ekonomik hem de kültürel işbirliğimiz bakımından özel önem verdiğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla yatırımımızın bulunduğu ülkelerden biri olan Kazakistan’la geçtiğimiz yıl küresel salgına rağmen, ticaret hacminde bir düşüş olmamıştır. Öyle ki, şehrimiz 2021 yılının ilk sekiz ayında Kazakistan’a ihracatımız 11 Milyon 570 bin 400 dolar, ithalatımız ise 2 milyon 536 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği hedef, orta vadede 5 milyar dolar, uzun vadede ise 10 milyar dolardır. Biz de bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı artırmalıyız. Kazakistan ile hem var olan ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak ve aynı zamanda da kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi.
Konya sanayisi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, “Konya, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren şehirlerin başında yer almaktadır. Konya’nın ihracatı ithalatının çok üzerindedir. Kazakistan ile Konya ticaretini değerlendirecek olursak dış ticaret hacmi yaklaşık 14 milyon dolar seviyesindedir. İki kardeş ülkenin dış ticaret hacmini hep birlikte artırmalıyız” dedi.
3 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan ve B2B programında 500’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştiren Kazakistanlı heyet, Konya’da bulunmaktan memnun olduklarını ve oldukça verimli iş bağlantıları kurduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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