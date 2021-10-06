Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

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Erkan ALTUNTAŞ/KONYA, (DHA)KONYA'da kimliği belirsiz kişinin üzerine uzanarak motosikleti kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KonyaAksaray karayolunun 35'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde selenin üzerine uzanıp motosikleti kullanan sürücüyü görenler, cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen sürücü, hem kendisini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Erkan ALTUNTAŞ

2021-10-06 11:16:21



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