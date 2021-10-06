Konya Açık Veri Portalı hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre ait verilerin yer aldığı Konya Açık Veri Portalı’nı kullanıma sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya’ya ait verilerin yer aldığı Açık Veri Portalı’nı hizmete sundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojinin getirdiği kolaylıkları vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda hizmete sundukları çalışmalardan birinin de Konya Açık Veri Portalı olduğunu söyledi. Konya Açık Veri Portalı ile birçok bilgiye hızlı bir şekilde erişme imkanı sunulduğunu kaydeden Başkan Altay, “Portal ile yenilikçi çözümlerin üretilmesini, maliyetlerin düşmesini, etkinliğin artmasını, hemşehrilerimizin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını hedefliyoruz” dedi. Verinin kullanılması ve yorumlanması sayesinde daha etkin, etkili ve verimli kamu hizmeti sunulmuş olacağını kaydeden Başkan Altay, “Yeni bilgi, fırsat ve iş modellerinin ortaya çıkması ve girişimcilerin doğru bilgiye tek kaynaktan erişerek daha hızlı ve etkin bir şekilde hemşehrilerimizin yararına projeler üretebilmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, akademisyenler, girişimciler, uygulama geliştiriciler ve vatandaşların “acikveri.konya.bel.tr” adresi üzerinden ulaşabildiği Konya Açık Veri Portalı’nda yeni veri ve güncelleme taleplerinin iletilebildiğini de vurguladı.

Portalda; ulaşım, trafik, alt yapı, iletişim teknolojileri, hizmet, coğrafi bilgi teknolojileri, yaşam, yönetişim, çevre ve tarım olmak üzere toplam 10 kategoride yaklaşık 100 veri seti paylaşılıyor. İlerleyen aşamalarda farklı kategorilerde sisteme entegre olmak isteyen Konya’ya hizmet veren diğer kurumların da verileri paylaşılabilecek. Vatandaşların mevcut veri setleri ile ilgili indirme, beğenme ve geri bildirimde bulunulabileceği portalda, herhangi bir çalışmada kullanmak üzere yeni veri seti talebinde de bulunulabilecek.

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