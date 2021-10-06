Hastanede polis ve çalışanlara saldırdılar Konya’da kavgada gözaltına alınan şahısın yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede polis ve çalışanlara saldırdılar Konya’da kavgada gözaltına alınan şahısın yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti

İHA

Hastanede polis ve çalışanlara saldırdılar Konya’da kavgada gözaltına alınan şahısın yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti

Konya’nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonrası polis ekipleri tarafından olayın şüphelilerin sağlık kontrolüne götürüldüğü hastaneyi basan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine saldırdı.
Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Karapınar ilçesinde Hankapı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezinin çıkışında alkollü Y. D., O. D. ve T. M. isimli şahıslar ile F. G., H. G. ve M. A. Ö. arasında kavga çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. İçlerinde yaralılar da bulunan iki tarafın birbirlerinden şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelileri sağlık işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesine götürdü. Olayın taraflarından 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., işlemleri esnasında hastane içerisinde taşkınlık yaparak polis ekiplerine hakaret etti. Sağlık kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak müdahale eden polis ekiplerine küfürler savuran şahıs, ekipler tarafından sakin olması ve tedavisine devam etmesi konusunda birçok kez uyarıldı.

Üç polis memuru ve iki bekçi yaralandı
Hastanede sağlık işlemleri sırasında M.A.Ö’nün yakınları olduğu öğrenilen ve yüksek promilde alkol aldıkları tespit edilen A.Ö., ve Z. Ö. de olayı duyarak hastaneye geldi. Görevli sağlık ve polis ekiplerine hakaret ve polisleri tehdit eden iki kişi görevli ekiplere saldırarak darp etti. Şahıslar takviye ekip çağrılarak güçlükle kontrol altına alındı. Hastane basarak taşkınlık çıkartan ve görevli memurlara saldıran şahıslar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hastaneye gelen iki kişinin sağlık ve polis ekiplerine küfür ederek saldırması daha sonra hastane polisi tarafından tek şahsın bir odaya alınarak kontrol altına alınması görülüyor. Öte yandan, olayda yaralanan 3 polis memurundan 1’ine 5 gün ve 2 çarşı mahalle bekçisinden 1’ine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Kafasını duvarlara vurarak polisin kendisini darp ettiğini iddia etti
Şahsın yakınlarından gözaltına alınmak istemeyen A. Ö. ise polislere hakaret ve küfürler ederek saldırıp hastanedeki tıbbi cihazlara tekme atarak zarar verdi. Bunun yanı sıra kafasını duvarlara ve kapıya vurarak polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti. Hastanede görevli bulunan ve şahısların yakını olan sağlık çalışanı da yakınlarının gözaltına alınmasına engel olmak için polis ekiplerine mukavemet gösterdiği öğrenildi. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıslar etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgada yaralandı, hastanede yakınlarıyla polis ve bekçilere saldırdı
YEREL HABERLER Kavgada yaralandı, hastanede yakınlarıyla polis ve ...
Konya Açık Veri Portalı hizmete girdi
YEREL HABERLER Konya Açık Veri Portalı hizmete girdi
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Kütükcü: "Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi artırılmalı”
YEREL HABERLER Kütükcü: "Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi ...
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya’da sahne aldı
YEREL HABERLER Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Konya’da sahne ...
Akaryakıt istasyonundaki şüpheli valizler korkuttu
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki şüpheli valizler korkuttu
AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AFAD 2021 bölgesel düzey TAMP Konya masa başı ...
Yunak'ta dağ meyveleri toplanmaya başlandı
YEREL HABERLER Yunak'ta dağ meyveleri toplanmaya başlandı
Selçuk Üniversitesi ile TÜBA arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi ile TÜBA arasında protokol ...
Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor ...
Yargıtayın 'rızasıyla' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe, 55 yıl hapis
YEREL HABERLER Yargıtayın 'rızasıyla' diye beraat ettirdiği sahte ...
8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim’de kapılarını açıyor
YEREL HABERLER 8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim’de kapılarını açıyor
Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde atölyeler ve sosyal mağaza açılışı
YEREL HABERLER Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde atölyeler ve ...
Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ...
KTO Karatay Üniversitesi KARSEM, oda üyelerine belgelendirme imkanı sağlayacak
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi KARSEM, oda üyelerine ...
Konya’da minibüs ücretleri güncellendi
YEREL HABERLER Konya’da minibüs ücretleri güncellendi
Kavga ettiği 2 kardeşi bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği 2 kardeşi bıçakla yaralayan şüpheli, ...
Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son ...
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri “dilsiz canları” yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri “dilsiz ...
Akşehir Belediyesi yaralı kediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi yaralı kediye sahip çıktı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi bulamayacağız
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi ...
Karatay’dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
YEREL HABERLER Karatay’dan Trampolin Cimnastik Türkiye ...
Ereğli Belediyesinden öğrencilere barınma desteği
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden öğrencilere barınma desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.