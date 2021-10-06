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Karatay’da "Sıfır Atık” projesi sayesinde hiçbir şey çöp olmuyor

İHA

Karatay’da "Sıfır Atık” projesi sayesinde hiçbir şey çöp olmuyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, daha temiz bir çevre için “Sıfır Atık” çalışmalarına devam ediyor.
Çevreye ve doğal hayata büyük önem veren Karatay Belediyesi, “Sıfır Atık” konusunda yaptığı çalışmalarda büyük ilerleme sağladı. Söz konusu çalışmalara ilçe halkının tamamını dahil eden Karatay Belediyesi’nin bu konudaki hedefi temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay’ı geleceğe miras bırakmak. Karatay Belediyesi, doğaya kontrolsüz şekilde atılan kullanılmış pillerin neden olduğu tehlikeleri önlemek ve çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine atık pil toplama kutuları dağıtıyor. İşyerlerine dağıtılan atık pil kutuları, periyodik olarak Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltılarak toplanan piller, gönderilen tesislerde gerekli işlemlerden geçirilerek geri dönüşümü veya bertarafı sağlanıyor.
Ekiplerin söz konusu çalışmaları sayesinde 2021 yılı itibariyle şu ana kadar bin 150 kilogram atık pil toplandı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, pillerin cıva ve kadmiyum gibi zehirli ağır metaller içerdiğini, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin önce toprağa ve suya, sonra besinlere oradan da insanlara geçerek çeşitli hastalıklara neden olduğuna vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, “Piller çöpe, ateşe, su kaynakları ve kanalizasyona atılmamalı, toprağa gömülmemelidir. Aksi takdirde pillerin bünyesindeki metaller ve diğer kimyasallar toprağa, yeraltı sularına ve denizlere karışıp, canlılara ve doğaya zarar verir. Dağıttığımız atık kutularında toplanan piller, tesislerde gerekli işlemlerden geçirilip demirçelik sektöründe değerlendiriliyor. Geri dönüşümü olmayan pil türleri de bertaraf ediliyor. Böylece hem çevre ve insan sağlığı korunmuş, hem de ekonomiye katkı sağlanmış oluyor” ifadeleri kullanıldı.
Karatay Belediyesi tarafından işyerlerine atık pil kutuları konan esnaf da yürütülen söz konusu çalışmaları önemli gördüklerini söyledi. Karatay esnafı, atık pil kutuları projesi için Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.
Karatay Belediyesi’nin “Sıfır Atık” çalışmalarına yönelik bir diğer çalışması ise konutlara yönelik. Bu kapsamda “Geri Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla proje başlatan Karatay Belediyesi, ilçe genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm bilgilendirmesi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri’ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılı itibariyle şu ana kadar 26 bin konutta hem “Sıfır Atık” konusunda vatandaşa kısa eğitimler verildi, hem de evlere bilgilendirici broşür, tohum kalem ve atık toplama poşeti dağıtıldı. Konutlardaki ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ kapsamında yıl sonuna kadar 40 bin konuta ulaşılması hedefleniyor. Projeyle evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra yağlar, ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler tarafından ilgili tesislere gönderilerek ekonomiye ve kullanıma yeniden kazandırılıyor.

“Yaşanalabilir bir gelecek bırakmak en büyük hedefimiz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sıfır atık çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “İlçemiz genelinde sıfır atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha geniş bir tabana yayılması adına herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay’ı geleceğe miras bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşantımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay’da çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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