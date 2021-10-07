Konya’da 100 metrekare alanda kuruldu, bugün 30 ülkeye ihracat yapıyor

Akaryakıt tank ve tankerleri başta olmak üzere LPG tankları, su tankları, silolar ve depolama amaçlı tanklar üreten Öztanksan, B2B eihracat platformu TurkishExporter’ın da katkısıyla aralarında Mali, Japonya ve Gürcistan’ın da bulunduğu 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Eihracatın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Öztanksan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, "2011 yılında başladığımız doğrudan ihracat çalışmalarımıza bugün eihracat platformu TurkishExporter ile farklı bir soluk getirdik. Dünyanın birçok ülkesinden ürettiğimiz ürünlerle ilgili talep toplayarak müşteri çeşitliliğimizi artırdık. Teknoloji kullanımının tüm dünyada arttığı bu dönemde B2B firmalar için eihracat çalışmalarının en önemli ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.



30 ülkede güven depolamaya devam ediyor

1984 yılından bu yana ürün kalitesiyle yurtdışı pazarlarda fark edildiklerini söyleyen Abdullah Özdemir, "100 metrekare alanda başlayan üretimimizi bugün Konya’daki 20 bin metrekarelik üretim tesisimizde sürdürüyoruz. Ürettiğimiz akaryakıt ve LPG tanklarının yanı sıra tüm ürün portföyümüzde uluslararası standartların tamamına sahip olarak ‘Made in Turkey’ ifadesinin altını doldurmaya çalışıyoruz. ‘Güven depolar’ sloganıyla halihazırda ürettiğimiz tankerlerin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Her yıl ürettiğimiz binden fazla ürünü dünyanın birçok farklı noktasına gönderiyoruz. Bunda eihracatın da büyük payı var. Biz eihracatı meyve ağacı gibi gördük. Ekmeden meyve beklemiyorduk ancak beklentimizin çok üzerinde bir performansla bizi yeni müşterilerle tanıştırdı. Tüm üreticilere tavsiye ediyorum. Öztanksan olarak önümüzdeki süreçte 20 yeni ülkeden daha alıcılara ulaşarak, ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Tanker ihracatı Ağustos sonunda 1 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin tank ve metal depolama ürünleri ihracatı Ağustos sonunda 1 milyar doları aştı. En çok ihracat yapılan ülke 201 milyon dolar ile İngiltere olurken, Almanya 123 milyon dolar ile ikinci oldu. Üçüncü 67 milyon dolar ile Romanya’yı, 53 milyon dolarla Polonya ve 49 milyon dolarlık ihracat hacmiyle İtalya takip etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdullah Özdemir Türkiye’nin ihracat potansiyeline vurgu yaparak, "Avrupa ülkelerinin dışında özellikle Afrika pazarı büyük iş fırsatları sunuyor. Bizim de hem üretim hem de ihracat hacmimizi artırmak için bu pazarlara yönelmemiz gerekiyor. İhracat planlarımızı, TurkishExporter’ın da katkılarıyla bu ülkelere yoğunlaşarak şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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