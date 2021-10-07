Selçuklu Belediyesi kullandığı teknolojileri tanıtıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çevre ve Şehircilik alanında sürdürdüğü örnek çalışmaları Gaziantep’te düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri fuarında tanıtıyor.

Selçuklu Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen fuara katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Gaziantep’te düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri fuarında Selçuklu Belediyesi stant kurarak Çevre ve Şehircilik anlamında yapılan çalışmalar ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcılıklıoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin Selçuklu Belediyesi Standını ziyaret etti. Stanta Hisarcıklıoğlu ve Şahin Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Selçuklu Belediyesi stantta faaliyetleri kapsamında yürüttüğü Elektronik Belge yönetim sistemi, Dijital Arşiv, Yönetim Bilgi Sistemi, Robotik Kodlama, 3D baskı, Akıllı atık toplama sistemi, Akıllı bina, enerji ve tarihi mekanların dijital ortamda gezilebilmesi olanağı sağlayan akıllı mekan sistemleri tanıtıldı.



“Bu fuar bizim için önemli bir yere sahip”

Belediye olarak teknolojiden her anlamda yararlandıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevre ve Şehircilik anlamında her türlü çalışmaları yapmak belediye olarak bizim görevlerimizden bir tanesi. Selçuklu Belediyesi olarak bu çalışmalara teknolojik çalışmaları da ekleyerek ekonomik anlamda belediyemize katkı sunuyoruz. Bu çalışmaların Türkiye’ye örnek olmasını bekliyorum. Bu anlamda Gaziantep’te düzenlenen fuar bizim için önemli bir yere sahip” şeklinde konuştu.

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