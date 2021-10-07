Karatay Belediyesinin kültür gezileri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde vatandaşların kültür hayatına katkı sağlayan Karatay Belediyesi, Doğanlar Kur’an Kursu’nda eğitim gören kursiyerlere yönelik İstanbul gezisi düzenledi.

Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki projeleriyle ilçe sakinlerinin hayatına dokunan Karatay Belediyesi bu kapsamda, Doğanlar Kur’an Kursu’nda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik İstanbul gezisi düzenledi. Gezi kapsamında kursiyerler, İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi. İstanbul programına katılan kursiyerler, programı kapsamında Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Eyüp Sultan, Çamlıca Camii, Mısır Çarşısı gibi daha pek çok yeri görme fırsatı buldu. Gittikleri yerlere hayran kalan kursiyerler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kursiyerlerden Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür

Gezi dolayısıyla Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden kursiyerler, “Uzun bir süre birlikte eğitim aldık, çalıştık. Kursiyerler olarak burada aile olduk. Çok güzel zamanlar geçirdik. Kursa katıldığımız için çok mutluyuz. Bizlere bu programı düzenleyen ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Eğitimler güzel bir geziyle taçlandı”

Kurslara katılan kadınlara sürpriz yapmak istediklerini kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu güzel eğitimleri anlamlı bir geziyle taçlandırdıklarını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak kursiyerler için bir gezi programı düzenledik. Doğanlar Kuran Kursu’nda eğitim alan hanım kardeşlerimiz, bu gezi programıyla belki de daha önce hiç görmedikleri yerleri görme fırsatı buldular. Buna vesile olabilmek büyük bir mutluluk. Bu açıdan bu gezileri önemsiyoruz. Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlediğimiz gezi ve sosyal aktivitelerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Gezi programına katılan tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

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