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Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

DHA

Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu


Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, akşam namazını kıldırmaya gelmeyen imam Yıldırım Ölçer (30), lojmandaki evinde ölü bulundu. Cami cemaatine kendisini halsiz hissettiğini söyleyen ve vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Ölçer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, akşam saatlerinde Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır Uzunkuyu Yaylası Camisi'nde görevli imam Yıldırım Ölçer, akşam namazını kıldırmak için camiye gelmedi. Eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen imamı merak eden cemaat, Ölçer'in lojmandaki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Ölçer'i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara izi ve morluk bulunmayan Ölçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cami cemaatine kendisini halsiz hissettiğini söylediği öğrenilen Ölçer'in kesin ölüm nedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Ölçer'in cenazesinin, otopsisinin ardından memleketi Ankara'nın Haymana ilçesi Sinanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2021-10-07 23:12:19

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