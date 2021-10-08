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Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

DHA

Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı


Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu İsmail Sebze ve Emrah Özaydın 15'er yıl, tutuksuz sanıklar Büşra C. ve Hatice T. ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Sanık yakınları, verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı.
Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik, 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılan operasyonda İsmail Sebze, Emrah Özaydın, Büşra C. ve Hatice T. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 470 gram eroin ele geçirildi. İsmail Sebze ve Emrah Özaydın tutuklandı, 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar İsmail Sebze ve Emrah Özaydın, savunmalarında uyuşturucu satışı yapmadıklarını ve sadece kullandıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, Sebze ve Özaydın'a, 'iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 15'er yıl hapis ve 30 bin lira para cezası vererek tutuklarının devamına hükmetti. Büşra C ve Hatice T. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adliye bahçesinde bekleyen sanık yakınları verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı. Fenalaşan bir kişi ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN
2021-10-08 12:23:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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