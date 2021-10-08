Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kısa adı KOP KÖSİP olan `Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı´nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma programının tanıtım toplantısına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat valileri ve belediye başkanları da katıldı. Bakan Mustafa Varank, KOP bölgesinin, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geldiğini belirtti. Bu nedenle sulamada proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, ''Biz de kısa adı KOP KÖSİP olan `Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı´nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık" dedi

'YENİ NESİL ÜRETİM MODELİ GELİŞTİRDİK'

Tarımsal üretimdeki çalışmaları yenileyerek sağlıklı gıdaya uygun üretim modelleri geliştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Bir diğer önemli çalışma alanımız da tarımsal üretimde geçmişin birikimini geleceğin bilgi ve teknolojisiyle birleştirmek oldu. KOP TEYAP ve KOP KIRSAL gibi programlarla çiftçimizi yenilikçi üretim teknikleriyle buluşturduk. Böylece ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlayacak, kuraklık gibi doğal afetlere ve sağlıklı gıda arzına uygun yeni nesil üretim modelleri geliştirdik. Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için üniversitelerle iş birlikleri tesis ettik. Güneş pilleri, enerji verimliliği uygulamaları, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi gibi alanlarda çok önemli projeler yürütüyoruz. Malumunuz enerji konusu ekonomimizin en önemli konularından biri, önümüzdeki dönemde de bu alandaki faaliyetlerimize daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken sosyal gelişimini de desteklemek üzere eğitim, kültür, turizm ve sosyal içerme gibi konuları da idaremizle birlikte çalışıyoruz. KOP Bölgesi Turizm Master Planı ile bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi varlıkları daha etkin şekilde değerlendirilerek turizme kazandırıyoruz."DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-08 13:18:25



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