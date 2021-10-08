Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi

Konya Polisi, DMD kas hastalığı teşhisi koyulan 4 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Uras'ın halaları tarafından CİMER'e yapılan başvuru üzerine iki kardeşin polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Konya'da 4 yaşındaki Eymen’e 1 yıl önce ve iki yaşındaki kardeşi Uras’a ise 3 ay önce DMD kas hastalığı teşhisi koyuldu. Aile, sürekli Ankara ve Antalya’ya çocuklarının tedavileri için giderken, küçük Eymen ve Uras’ın hayali olan polis olma isteği halaları tarafından CİMER'e yazılarak, Konya Emniyet Müdürlüğü’nden bu konuda yardım istendi. Gelen isteği değerlendiren Konya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri iki kardeşin ailelerine ulaşarak Eymen ve Uras’ın en çok istedikleri polis kıyafetleri ve oyuncak polis arabalarını hediye etti. Polis ablaları ve abilerini karşılarında gören küçük kardeşler büyük sevinç yaşadı. Küçük kardeşler, ekip aracıyla devriye atmayı da ihmal etmedi. Aile, çocuklarının en büyük hayallerini yerine getirdikleri için bu duyarlı davranışlarından dolayı Konya Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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