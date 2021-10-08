Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da evleri için haciz işlemi başlatan avukat Abdulkadir İnci'yi (42), otomobilde tabancayla sağ dizinden vuran İsmail E. (21) ile yanındaki Kadir Ö. (33), adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin İnci'nin kaza yapması için önce aracın direksiyonunu sağa sola çevirdikleri, durunca da tabancayla yaraladıkları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Konya Adliye Sarayı'nın bahçesindeki otopark girişinde meydana geldi. Avukat Abdulkadir İnci, haciz işlemleriyle ilgilendiği evin sahibi Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. ile adliyenin karşısındaki çay ocağında buluştu. Görüşmenin ardından adliyede işleri olduğunu söyleyen Kadir Ö. ve İsmail E.'yi otomobile alan İnci, otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. İnci'yi sağ dizinden vuran İsmail E., Kadir Ö. ile birlikte kaçtı. Silah sesini duyan polisler, İsmail E. ve Kadir Ö.'yü uzaklaşamadan yakaladı. Kanlar içinde kalan avukat İnci de çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerin önce İnci'nin kaza yapması için aracın direksiyonunu sağa sola çevirdikleri, otomobili durdurunca da tabancayla yaraladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail E., gazetecilerin, 'Avukatı neden vurdunuz?' sorusu üzerine "Öyle gerekiyordu kardeşim. Açıklama mı yapmak zorundayım?" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-08 14:50:31



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