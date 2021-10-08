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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Büyükşehir, tarımın kalkınması için Konya’da bir araya geldi

İHA

30 Büyükşehir, tarımın kalkınması için Konya’da bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından “Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” düzenlendi. 30 Büyükşehir Belediyesi’nin katıldığı çalıştay ile belediyeler arası tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılarak, ülke tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından 30 Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla “Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki çalıştayda konuşan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, oluşan birlikteliğin son derece önemli olduğuna değindi. 30 Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin bir arada olmasının tarımın siyaset üstü temsil edilmesinin son derece memnun verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayramoğlu, “Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin varlığı Türkiye’nin uluslararası güç vizyonuna destek oluyor. Türkiye; Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da ve dünya genelinde kendisine ihtiyacı olan herkese elini uzatmış durumda. Bu çatı altında yerel yönetimlerin de desteğiyle tarım sektörünün canlandırılması ve gıdaya ihtiyacı olan insanlara ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ise, Konya tarımının kalkınması için müdürlük olarak Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yaptıkları iş birlikleri hakkında bilgiler verdi. Bu iş birliklerinin artmasının faydalı olacağını söyleyen Ergin, şehirdeki kurum ve kuruluşlarla her zaman iş birliği içinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Tarımsal hizmetler konusunda kültür oluşturmamız gerekiyor"
Son olarak Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çiçek ise, çalıştayda oluşan tablonun güzel bir tablo olduğunu belirterek şunları kaydetti: “İnşallah bugünkü ve yarınki oturumlardan birbirimizin yapmış olduğu birçok çalışmadan ortak sonuçlar çıkararak bu birlikteliğin daha ileriye götürüleceğini düşünüyorum. Çalıştayı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Tarımsal hizmetler konusunda yol almamız gerekiyor, kültür oluşturmamız gerekiyor. O yönüyle bu organizasyon anlam taşıyor. Katılımın bu düzeyde olması gerçekten bana umut veriyor. Geleceğe ilişkin güzel şeyler olacağı kanaatindeyim" şeklinde anlattı.

"Vatandaşın ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeye çalışıyoruz"
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, istişareler sonucunda sahada başarılmış örneklerin ülke genelinde daha sonra da dalga dalga Türk Cumhuriyetlerine, İslam dünyasına, Afrika gibi fakir ülkelere yayılmasına vesile olmasını diledi. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ni bu amaçla kurduklarını kaydeden Uslu, “Biz Konya’da büyük bir uyum içinde hem üniversitelerimizle hem diğer kurumlarımızla vatandaşın ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar, şartlar değişince bizim çabuk uyum sağlama, çözüm üretme kabiliyetlerimizi bu tür çalıştaylarla birbirimize aktarmamızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
2 gün süren çalıştayda 30 Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dairesi yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarla tecrübe ve bilgi paylaşımları yapılarak ülke tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunuldu.

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