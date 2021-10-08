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Bakan Varank: “Pandemiye rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor" “2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik”

İHA

Bakan Varank: “Pandemiye rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor" “2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Pandeminin en zorlu koşullarında dahi devam eden yatırımlarımız bugün de hamdolsun hız kesmeden yoluna devam ediyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya Model Fabrika ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5. kısım altyapı açılış törenine katıldı. Konya Model Fabrikasında gerçekleştirilen törende bir açıklama yapan Bakan Varank, “Ülkemiz sanayisinin gelişen yıldızı Konya’mızda çeşitli alt ve üstyapı tesislerinin açılışları dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Pandeminin en zorlu koşullarında dahi devam eden yatırımlarımız bugün de hamdolsun hız kesmeden yoluna devam ediyor. Konya, gelişen sanayisi ile ülkemizin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Hükümetlerimizin şehre kazandırdığı büyük çaplı yatırımlarla Konya’nın başarı grafiği sürekli yükseliş halinde. Bakınız buraya yakın zamanda dünyanın sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olan Karapınar Güneş Enerji Santrali için gelmiştim. Santralin modern ve son teknolojilerle donatılmış yönetim merkezinin temellerini atmıştık. O gün inandığımızda neleri başarabileceğimizin bir örneğini Türkiye’ye gösterdik. İnşallah bugün de o yatırımlara yenilerine eklemek üzere sizlerle beraberiz. Ben bu vesileyle Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Akıllı Teknolojiler Merkezi ile Konya OSB’deki çeşitli altyapı yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Büyük ölçüde teknolojiye bel bağlamış durumdayız”
Çağımızda yaşanan çalkantılar, krizler, salgınlar, iklim değişikliklerinin dünyayı bambaşka bir yere getirdiğini belirten Bakan Varank, “İnsanlık olarak bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için büyük ölçüde teknolojiye bel bağlamış durumdayız. Ancak vahşi rekabetçilik ortamı teknoloji geliştirme süreçlerinde yıkıcı çekişmelere sebep olabiliyor. Bizim bakış açımızla çözüm tam aksi istikamette duruyor. Yani bize göre günümüzde rekabetçi olabilmenin yolu iş birliğinden, beraber yapmaktan, ortak kullanım alanlarından geçiyor. Pandemiyle beraber önemi giderek artan dijitalleşme, işletmelerimiz için hayati öneme sahip bir duruma geldi. Bu bağlamda ülkemizde ortak kullanıma ve dijitalleşmeye dair atılmış her adımı önemsiyor ve baş tacı ediyoruz. Devlet olarak desteklerimizle yanında duruyoruz. İşte bugün bir araya geldiğimiz Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ortak kullanıma ve dijitalleşmeye dair muazzam bir konsept sunuyor. İçerisinde yer alan Model Fabrika, Dış Ticaret Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile sanayi ve teknoloji ekosistemine dair önemli boşlukları dolduruyor. Örneğin bugün resmi açılışını yaptığımız Konya Model Fabrikamız yalın üretim ve dijital dönüşüme yönelik işletmelerimize rehberlik ediyor” dedi.

“Konya büyüyecek, Türkiye büyüyecek”
12 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste işletmelerin deneyimlerle öğrenip mentorler eşliğinde öğrendiklerini uygulamaya dönüştürdüğünü belirten Bakan Varank, “Şu an itibariyle bu model fabrikada 13 firmaya öğren dönüş, 33 firmaya eğitim ve danışmanlık, 47 firmaya da teknik teşhis ve tanı hizmeti sunuldu. İnşallah model fabrikanın çalışmaları ve firmalarımızın gayretiyle bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Firmalarımız daha rekabetçi bir yapıya kavuşacak. Evet, açılışını yaptığımız diğer bir tesis olan Konya Ticaret Odası Eğitim Merkeziyle ekosistemin eğitim ayağını güçlendiriyoruz. 9,5 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu 21 bin metrekarelik eğitim kampüsünde, 16 derslik, 5 bilgisayar laboratuvarı, konferans ve seminer salonları ile 196 kişi kapasiteli konaklama merkezi bulunuyor. Makineden metal işleme teknolojisine, tasarım modellemeden endüstriyel otomasyona kadar birçok alanda eğitimler veriliyor. Bugün açılışını yaptığımız bir diğer tesis olan Dış Ticaret Merkezi, bölgenin ihracat kapasitesini ve pazarını artırmak amacıyla kuruldu. Burada, ihracat yapmak isteyen firmalara hedef müşteri, hedef pazar, yurt dışı tedarikçi, sektör detayları gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Son olarak açılışını yaptığımız Akıllı Teknolojiler Merkezi’nde tarım makinesi üreticilerinin tarım 4.0’a adaptasyonunu sağlayarak uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefliyoruz. Bu merkezde üniversite sanayi iş birliğinde geliştirilecek projeler ile bir taraftan teknolojik kazanım elde edilirken diğer yandan üniversite öğrencilerimiz yetkinlik kazanmış olacak. Aslında bugün bir araya gelmemizi sağlayan önemli işlerden bir tanesi de Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5. Kısım Altyapı çalışmalarının resmi açılışı. Malumunuz OSB’ler içlerinde bulunan inovasyon merkezleri, depolama alanları, konferans salonları gibi tesislerle iş birliğine yönelik ortamlar sunuyor. Ayrıca elektrik, doğalgaz, su ve haberleşme, atık su arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri gibi altyapılarla OSB’lerdeki işletmelerin verimliliğini arttıracak hizmetler sunuyor. İşte açılışını yaptığımız bu yeni yatırımla OSB 5. kısmın atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, fiber hat yatırımları gerçekleşmiş oldu. Devam eden kısımların da bitmesiyle bu yatırımlar 560 milyon liralık bir değere ulaşacak. Böylelikle işletmelerimizin sadece üretime odaklanabilecekleri yeni alanlar üretim ordularımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tabii biz de bakanlık olarak sağladığımız çok uygun maliyetli kredilerle OSB’lerimizi finansal açıdan destekliyoruz. Konya OSB’ye de bugüne kadar 91 milyon lira kredi sağladık. Hamdolsun özel sektörümüz de sağlanan bu desteklere, üretim yatırımları ile karşılık veriyorlar. İşte Konya’ya verdiğimiz değer, Konya’ya yaptığımız yatırımlar ortada. 2021 yılı itibarıyla Konya’daki OSB sayısı 10’a ulaştı. 2 Endüstri Bölgesi projesi devam ediyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi tamamlandığında Konya’mız savunma, havacılık ve uzay alanında parmakla gösterilen merkezlerden biri haline gelecek. Konya büyüyecek, Türkiye büyüyecek” diye konuştu.

“2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik”
Türkiye’nin pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdiğini dile getiren Bakan Varank, “Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Biz devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar onlar da Türkiye’nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında canla başla çalışıyorlar. Ben bu vesileyle Türkiye’mize güvenerek yatırımlarına devam eden müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Bugünkü yatırımlarımızda pay sahibi olan Konya OSB Yönetimine, Kalkınma Ajanslarına, UNDP’ye, Konya Ticaret Odasına, Konya Sanayi Odasına hassaten şükranlarımı sunuyorum. Yatırımlarımız vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki model fabrikaların birinin de Konya’da kurulması ayrı bir kazanç”
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk de yaptığı açıklamada, “Bugün tüm kesimlerimizle hedefimiz sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasıdır. Bunun en önemli unsurları teknolojik dönüşümü sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak. Yerli ve milli yatırımlarda teknolojik dönüşümlerle olur. Küresel vizyon ülkemiz ve şehrimiz özel sektörünün çalışma azmini kamçılamaktadır. Türkiye’deki model fabrikaların da birinin Konya’da kurulması ayrı bir kazanç. Küresel salgında ekonominin durduğu tüm dünyada Konya’da artış sağlanmıştır. İhracatımız yüzde 43 artmıştır. 2023’te ihracatta ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. İhracatı, istihdamı ile Konya tüm kurumları ile iş birliğiyle ülkemizin hedeflerine ulaşması için inanç ve kararlılıkla çalışmasına devam edecektir. Konya’nın dış ticaretinden istihdamına kadar pek çok alanda gayret gösteriyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Konya Model Fabrika ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5. kısım altyapı açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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