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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep Konuk’tan Genel Kurul açıklaması

İHA

Recep Konuk’tan Genel Kurul açıklaması

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 67 yıldır olduğu gibi Konya Şeker’in bahçesinde yapılacağını açıkladı.
Başkan Konuk yaptığı açıklamada, “Ülke tarımının lokomotifi Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin ortakları olarak 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 67 yıldır olduğu gibi Konya Şeker’in bahçesinde Genel Kurulumuz için buluşacağız" diyerek, "Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda yapmayı planladığımız genel kurulumuzu maalesef Konyaspor’umuzun 2330 Ekim tarihlerinde kendi evinde yapacağı peş peşe iki maç ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun Covid19 Tedbirleri Talimatnamesi izin vermediği için planladığımız yerde yapamıyor, 67 yıldır bizi hep ileriye taşıyan kararları aldığımız, yabancısı olmadığımız, yabancılık çekmeyeceğimiz evimizde yapıyoruz. Konya’nın dört bir tarafından gelip hem hasret gidereceğiz hem de teslim edeceğimiz emaneti kimin taşıyacağına sandıkta karar vereceğiz. Sandıktan çıkacak iradenin ilanı için önümüzde 19 kıymetli gün vardır. Biliyorum, tarlada işin yoğun olduğu günlerdeyiz. Bir yandan pancarlarımızı söküyor, öte yandan önümüzdeki yıla toprağı hazırlıyoruz. Elimiz, işimiz ile meşgul. Bu 19 günde her ortağımızdan ricam bedenleri tarlada bulunsa da, zihinleri genel kurulda teslim edecekleri emanetin ehlini düşünmekle, adayları ölçüp tartmakla meşgul olsun. Çünkü bu 19 günde 4 senenin yani 4 ekim, dikim ve hasat yılının kararını vereceğiz. Önümüzdeki 1460 günü ekip biçerken nasıl geçireceğimizi sandığa atacağımız pusulalar şekillendirecek. Teslim edeceğimiz emanet başkanlık unvanından ibaret olmayacak. 46 tane üretim tesisini, Türkiye’nin en genç ve en itibarlı markasını, tarladaki, ahırdaki işimizi, ticaretini yaptığımız mallarımızı, paramızı, pulumuzu emanet edeceğiz. İşin aslı biz bu genel kurulda vereceğimiz karar ile hepimiz kendi cüzdanımızı seçeceğimiz heyete teslim edeceğiz. O nedenle hepimizin bu 19 gündeki mükellefiyeti, 4 sene boyunca cüzdanımızı kime emanet edeceğimize karar verirken ehliyeti, becerisi kadar emanet ehli olup olmadığına da bakmaktır. Bu 19 günde 46 bin kişilik bu ailenin her ferdinin ortak mükellefiyeti tarlada bedenen, emaneti ehline teslim etmek için de zihnen yorulmaktır. Yiğit çoban kurdun nasibini keser. 70 yıldır kurda mal kaptırmamız yiğit çoban bulmadaki maharetimizdendir. Biz 46 bin kişilik yiğitler ordusuyuz. Bir yiğit gider, bir yiğit gelir. Aile meclisimiz bir yiğide gel der, bir yiğide bekle der, emaneti ehline teslim eder. Bu kurum, malını, işini, aşını kurda kuşa kaptırmaz. İnşallah hepimiz 19 gün yorulacağız ve doğrusunu bulacağız. Önümüzdeki 4 yılı da huzurla, işimiz ve aşımız için kaygılanmadan geçireceğiz. 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuzun başta üretici ortaklarımıza, kurumumuza, ülkemize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyor, emaneti teslim alacak arkadaşlarımızı Rabbimin mahcup etmemesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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