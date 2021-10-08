Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık (3)

DHA

Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık (3)


BAKAN VARANK: İSTİHDAMDA YILIN İLK 7 AYINDA 1,7 MİLYON ARTIŞ KAYDETTİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi. Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7´lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı" dedi. Konya Model Fabrika ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5´inci Kısım Genişleme Alanı Altyapı Yatırımlarının açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Konya Sanayi Odası ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 45 yılda 4 ayrı genişleme hamlesi yaparak 23 milyon metrekare ile Türkiye´nin 3´üncü büyük organize sanayi bölgesi haline geldi. Şu anda bölgemizde üretim yapan 654 fabrika, yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor ve 180´in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yatırım ve üretim iştahımız son derece güçlü. Öyle ki; 7 milyon metrekareden oluşan 5. Kısım Genişleme Alanımızda ürettiğimiz 150 sanayi parselinin tahsisini pandemiye rağmen yoğun bir yatırımcı ilgisi ile tamamladık. Yatırımcılarımız şu anda deyim yerindeyse dört gözle 6. Kısım Genişleme Bölgemizin tahsise açılmasını bekliyor" dedi.
'İHRACATIMIZ REKORA İMZA ATTI'
İhracattaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi. Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7´lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Biz devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar onlar da Türkiye´nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye´nin inşasında canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.
'İŞVERENLERİMİZ, CİDDİ ZAMLAR YAPARAK ÇALIŞANLARIN HAKKINI VERMESİ LAZIM'
Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başarılardan bahsederken, sanayicilerimize bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bu sene sanayi sektörü ciddi bir gelir artışıyla karşı karşıya. Ama bizim yatırımlarımızı işletenler, bunların asıl sahipleri bizim çalışanlarımız, emekçilerimiz. İşte müteşebbislerimizin sağladığı bu refahın bir kısmını mutlaka çalışanlarıyla paylaşması grekiyor. Biz kamu tarafı olarak; gerek toplu iş sözleşmeleri, gerekse zamlarla çalışanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Sanayici de müteşebbis de bu dönemde ciddi zamlar yaparak çalışanlarının hakkını vermesi lazım. Bu hem normal maaş için geçerli hem de asgari ücret için geçerli. Ben buradan işverenlerimize bu hatırlatmayı yapmış bulunayım. Koruyup kollamazsak fabrikalarımızda çalışacak insan bulamayız."DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-08 19:55:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Recep Konuk’tan Genel Kurul açıklaması
YEREL HABERLER Recep Konuk’tan Genel Kurul açıklaması
Bakan Varank: “Pandemiye rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor" “2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7’lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Pandemiye rağmen yatırımlarımız hız ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Bilim, teknoloji ve genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Bilim, teknoloji ...
Beyşehir’de okul servis araçlarına denetim
YEREL HABERLER Beyşehir’de okul servis araçlarına denetim
30 Büyükşehir, tarımın kalkınması için Konya’da bir araya geldi
YEREL HABERLER 30 Büyükşehir, tarımın kalkınması için Konya’da bir ...
Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon ...
Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık(2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon ...
Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar
YEREL HABERLER Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar
Çadırda çıkan yangında ağır yaralanan bekçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çadırda çıkan yangında ağır yaralanan bekçi hayatını ...
Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konya Polisi küçük Eymen ve Uras'ın hayalini ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Biz başkaları ...
Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık
YEREL HABERLER Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon ...
Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı
YEREL HABERLER Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti açıklama yapmak zorunda mıyım”
YEREL HABERLER Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti açıklama ...
'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi
YEREL HABERLER 'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi
Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: ...
Konya’da avukata silahlı saldırı
YEREL HABERLER Konya’da avukata silahlı saldırı
Konya'da patlayıcı madde fabrikasına ait çadırda yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da patlayıcı madde fabrikasına ait çadırda ...
Cezaevinde hafız olup, icazet aldılar
YEREL HABERLER Cezaevinde hafız olup, icazet aldılar
7 kişinin öldürüldüğü olayda 2 kişi daha tutuklandı 
YEREL HABERLER 7 kişinin öldürüldüğü olayda 2 kişi daha tutuklandı 
Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı (2)
YEREL HABERLER Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı (2)
Rektör Aksoy: "Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı anda gelişsin, güçlensin ve ayağa kalksın"
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: "Biz istiyoruz ki Türk dünyası aynı ...
Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı
YEREL HABERLER Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.