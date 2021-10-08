Avukatı vurmadan önce kaza yaptırmaya çalışmışlar (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da evleri için haciz işlemi başlatan avukat Abdulkadir İnci'yi (42), otomobilde tabancayla sağ dizinden vuran İsmail Elmaağaç (21) ile yanındaki Kadir Öztaş (33), sevk edildikleri mahkemece 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-08 20:27:57



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