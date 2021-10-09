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Bakan Kurum: "Paris İklim Anlaşması ile Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyoruz" “Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak zorundayız” “Sıfır Atık Konya Sanayi Sitesini inşa ederek bir ilk gerçekleştireceğiz”

İHA

Bakan Kurum: "Paris İklim Anlaşması ile Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyoruz" “Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak zorundayız” “Sıfır Atık Konya Sanayi Sitesini inşa ederek bir ilk gerçekleştireceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması ile Türkiye için yeni bir sürecin başladığını belirterek, "Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken, yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini azaltacak, emisyon oranlarını azaltacak çalışmalar da yapmak zorundayız"
Bakan Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak eski stadyum alanında yapılacak Millet Bahçesindeki çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı. Bakan Kurum daha sonra yeni sanayi dönüşümü çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, Konya Millet Bahçesi projesini incelediklerini belirterek, “108 bin metrekarelik alanda içinde 14 bin 400 kişilik selatin camimizin, spor alanlarının, tartan pistlerin, kıraathanelerin, kütüphanelerin olduğu bizim kültürümüze yakışacak önemli bir millet bahçesi projesini şehrin merkezinde inşallah kazandırıyoruz” dedi.

“Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak zorundayız”
Bakan Kurum, 2 bin 690 bağımsız bölümden oluşan, yaklaşık 1,5 milyar TL’ye varan ve şehrin içinde şehrin ihtiyaçlarını gideremeyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Sitesi taşıma, dönüşüm sürecini yürüttüklerini kaydederek, “İçinde bulunduğumuz alan yaklaşık 2 milyon 5 bin metrekarelik bir alan. Cumhurbaşkanımız 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi açıkladı, tüm dünyayla paylaştılar. Gazi Meclis’imiz de geçtiğimiz hafta Paris İklim Anlaşmasını meclisten onaylamak suretiyle Türkiye için yeni bir sürece inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz. Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken, yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini azaltacak, emisyon oranlarını azaltacak çalışmalar da yapmak zorundayız” dedi.

“Sıfır Atık Konya Sanayi Sitesini inşa ederek bir ilk gerçekleştireceğiz”
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bakanlık olarak çok büyük projelere imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, “Kayseri’de, Aksaray’da, Konya’da yine birçok ilimizde o şehrin içindeki sanayi sitelerini dışarıya taşıyoruz. Ankara’da yine toptancı halini şehrin hemen çeperindeki alana taşıyoruz. Trabzon’da, Uşak’ta, Diyarbakır’da yine binlerce sanayi sitesinden oluşan dönüşüm süreçlerini yürütüyoruz ve bu anlamda da yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye projesini hayata geçiriyoruz. Tabii şu an içine girmiş olduğumuz süreç dolayısıyla da artık iklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir havaya, suya, şehre hem istihdam anlamında hem üretim anlamında fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya’ya nasip olacak. Konya’da bir ilki gerçekleştireceğiz. Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak Konya Sanayi Sitemizin yeni inşaatlarının bitmesiyle birlikte. Bölgede sadece yeni yapılanlar değil tüm sanayi sitelerimizin ortak aydınlatmalarını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak yine bahçe sulamalarında üretimde kullanıldığı, atıksu hemen burada Büyükşehir Belediyemizin arıtma tesisi var onu da arıtılarak yine üretime, şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Burada iklim dostu sanayi projesi adını veriyoruz. İnşallah Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projesinin çatısı altında Sıfır Atık Konya Sanayi Sitesini inşa ederek inşallah Konya’da bir ilk olarak gerçekleştireceğiz. Tabii tüm sanayi alanlarında yer alacak işte güneş enerji panelleri, geri dönüşüm alanları, atık getirme merkezleri, yine yağın, suyun toplandığı ve üretime katma değer olarak yine verilebildiği buradaki üretim sürecine baktığımızda yeşil etiketli ürünlerin Avrupa Birliği yeşil mutabakatı çerçevesinde yeşil etiketli ürünlerin üretildiği ve tüm dünyaya ihraç ihraç edildiği bir üretim tesisi haline getireceğiz. Bundan sonraki süreçte bize yeşil kalkınma dönemi bekliyor, sürdürülebilir kalkınma dönemi bekliyor ve ticaretin buna göre şekillendiği ve inşallah hem Konyamız adına hem ülkemiz adına büyük bir fırsatı beklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“2023 yılında Karatay ve Eski Sanayi Sitemizi taşıyor olacağız”
Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti: “Bizim bir hikayemiz var 2023’e giden Türkiye, 2023’e giren güçlü Türkiye güçlü Konya, cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm illere ilişkin gerek sanayisiyle gerek turizm ile gerek tarımıyla her alanda istihdam oluşturan geleceğe umutla bakan ve üreten bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayal çerçevesinde yapmış olduğumuz hedefler doğrultusunda çizmiş olduğumuz hedefler doğrultusunda projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Bundan bir yıl önce Konya’nın hayal diye baktığı şehrin içindeki o sanayi sitesinin artık taşınma sürecinin inşaat sürecinin yürüdüğünü görüyoruz. Ve 2 bin 690 tane belki bu alanda da Konya’daki en büyük yatırımlardan bir tanesi. 1,5 milyar TL’ye varan yatırımı inşallah 2022 yılı sonu itibarıyla bitirip 2023 yılında o Karatay Sanayi Sitemizi, Eski Sanayi Sitemizi taşıyor olacağız. Orayı da yeşil alanlarıyla düzenliyor olacağız.”

81 ilde 400 Millet Bahçesi projelendirildi, 100’ü tamamlandı
Mevlana Meydanı karşısında Altın Çarşı’yı, Mevlana Çarşısı’nı yıkıp burayı aslına uygun, Konya’ya yakışır bir şekilde yenileme projesinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, “İnşaatlarımız bitme aşamasına geliyor inşallah. Mevlana Çarşısı’nı Aralık ayı içerisinde bitirip teslim ediyor olacağız. Hemen ardından da Altın Çarşı imalatları tamamlanacak ve oradan bir kültür aksı, bir tarih aksı oluşacağını söylemiştik. Alaaddin Tepesi etrafındaki bütün binaların cephelerini kaldırımlarını düzenleyeceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi hamdolsun cephelerimiz tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz de Rektörlüğün bulunduğu alana yine Konya’mıza, Büyükşehir Belediyemize yakışır şekliyle binasını inşallah taşıyor olacak ve Alaaddin etrafı da bu sayede yenilenmiş olacak. Hemen arkasında Şükran Mahallesi, bakanlığımızla birlikte yürütüyor. Orada da belediyemizin bakanlığımızın yapım süreçleri var. Buradan yeşil koridorlar oluşturuyoruz ve bu çerçevede millet bahçelerini oluşturuyoruz ki bu da aslında Türkiye’nin ekolojik dönüşümü adına önemli bir süreçtir. Konya’da 31 ilçemizde bu projeleri yürütüyoruz. 31 ilçemizin hemen hemen her birinde küçük de olsa bir millet bahçesi var. Toplamda bu anlamda 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 tane Millet Bahçemiz var. Konya için hedefi 4 milyon metrekareye çıkarmıştık. Şu an tüm Türkiye’de 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefiyle 400 tane millet bahçesi projelendirdik. Bu millet bahçelerinin 100 tanesini tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. 300 tanesini de inşallah 2023 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ekolojik dönüşümü işte bizim yeni sürecimiz yeni kalkınma sürecimiz diyebileceğimiz alan da yeşil alanın arttırılması büyük önem arz ediyor. İşte bu millet bahçeleri projesi Türkiye’mizin kuzeyi ile güneyini doğusuyla batısını bağlayan dört ekolojik hat üzerinde oluşuyor. Ve bu ekolojik hatları birbirine bağlayan millet bahçeleri, ağaçlandırma alanları, yeşillendirme alanları da inşallah havamızı, koruyacak, havamızın kalitesini daha da iyileştirecek adımları atıyoruz olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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