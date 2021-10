Bakan Kurum: “Gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak” Bakan Kurum 8. Konya Bilim Festivali’ne katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Bilim Merkezi’nde devam eden 8. Konya Bilim Festivali’ni ziyaret ederek, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. 2023’ün ve 2053’ün Konya’sı için her alanda yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 8. Konya Bilim Festivali, bilim meraklılarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde 8. kez kapılarını açan Konya Bilim Festivali’ni ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile beraber festival alanındaki stantları gezen Bakan Murat Kurum, çocuklarla ve gençlerle de yakından ilgilenerek, festivale katılan vatandaşları selamladı.

Festivali düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Bakan Kurum, “Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde tüm Türkiye'mizde bu festivalleri düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de 20 yıldır bu ülkeyi her alanda lider yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ediyoruz” dedi.



“Konya, ülkemizin en kıymetli şehirlerinden”

Murat Kurum, “2023’ün ve 2053’ün Türkiye’si için, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Hazreti Mevlana ‘Gez dünyayı, gör Konya’yı’ demiş. Aslında burada Konya’nın ilmini, irfanını, kültürünü, sanatını görün diye demiş. O anlamda Konya, Selçuklu başkenti, ülkemizin en kıymetli, en değerli şehirlerinden biri. Bu memleketin evladı olmaktan gururluyuz ve Allah nasip etti biz de memleketimize, hemşehrilerimize, Konya'mıza hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Gençlerimiz çok daha iyilerini yapacak”

2023’ün ve 2053’ün Konya’sı için her alanda yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydeden Kurum, “İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Sanayimizi, tarımımızı, turizmimizi geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Akıllı şehirler kuruyoruz artık. İnsansız hava araçları yapıyoruz. Helikopterlerimiz, İHA’larımız, SİHA’larımız yapılıyor ve dünyaya ihraç ediliyor. İnşallah işte bu gençlerimiz, bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak ve sadece Türkiye için değil, tüm dünyada bizi bekleyen, umut ışığı bekleyen, yardım eli bekleyen mazlumlara ulaşacak. O yüzden Konya, sadece kendini ilgilendirmiyor. Türkiye sadece kendini ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya inşallah yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın her projesinde destek olarak kendilerini yalnız bırakmayan Kurum’a teşekkür etti. Konya Bilim Festivali’nin Pazar günü 18.00’e kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Altay, tüm Konyalıları festivale davet etti.

