Bakan Kurum: “Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin bir denetim oldu. CHP Genel Başkanı gitmiş atık toplayıcı kardeşlerimizi ziyaret etmiş. Konunun atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığını, ruhsatsız işyerlerine karşı olduğunu bildiği halde ‘Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır’ deyip yeni bir yalana sarılmıştır. Biz onun kastını çok biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor” dedi.



Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Konya’da Derbent ve Hüyük ilçelerini ziyaret etti. Bakan Kurum, Hüyük ilçesinde düzenlenen programda halka hitap etti. Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. Her defasında yeni bir yalanla karşımıza çıktılar. İşte şimdi de yeni bir yalan. Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin bir denetim oldu. CHP Genel Başkanı gitmiş atık toplayıcı kardeşlerimizi ziyaret etmiş. Konunun atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığını, ruhsatsız işyerlerine karşı olduğunu bildiği halde ‘Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır’ deyip yeni bir yalana sarılmıştır. Biz onun kastını çok biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, onları istismara kalkışmasın. Emine Erdoğan hanımefendinin ifadeleriyle, atık toplayıcı kardeşlerimiz Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projemizin isimsiz kahramanlarıdır. Kimse bizimle emekçi kardeşlerimiz arasına giremez. Biz her zaman işçinin, emeğin, alın terinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Projemiz tamamlayarak burada bir millet bahçesi oluşturacağız”

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde Bakanlık olarak çok büyük projelere imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, ilçede hayata geçirilen projeleri sıraladıktan sonra yeni yapılacak projelerden de bahsetti. Bakan Kurum, “Bir, Beyşehir Gölü, TolcaBudakKıreli mahallelerinde sahil düzenleme projemizi tamamlayarak burada bir millet bahçesi oluşturacağız. İki, ilçemizde şöyle muhteşem bir millet parkı daha yakışmaz mı? Yakışır. Bunun için de 90 bin metrekare arsa tahsisimizi gerçekleştirdik. Belediyemiz hazırlıklara başladı. Üç, ilçe merkezimizde 5. etap 152 adet toplu konut talebi çalışmalarını tamamlayıp, çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Dört, devam eden cephe iyileştirme projemizin tamamlanması için belediyemize ekipman ve yeni finans desteği veriyoruz. Beş, Hüyüklü kardeşlerimizin sıklıkla kullandığı Ilgın Gökçekuyu Mahallesi'yle Hüyük İmrenli Mahallesi arasında yolun asfaltlama çalışmalarına da başlıyoruz. Altı, Kıreli Mahallesi Arasta Projesi’ni Hüyük’ün tarihi dokusuna, yerel mimarisine uygun şekilde belediyemizle birlikte planlıyoruz. Yedi, Çukurkent Taşevler Projesi kapsamında yapılacak olan sosyal tesisler için maddi destek sağlıyoruz. Sekiz, yine ilçemizdeki konut ihtiyacını çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Ve son olarak da; projesi hazırlanan BeyşehirHüyükKıreli Sulama Projesi’nin 2022 yılı programına alınmasına yönelik bir talep var, bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

