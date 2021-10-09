Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü Ali Tatlıcıoğlu (49), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu yakınlarında meydana geldi. Ali Tatlıcıoğlu yönetimindeki 34 GPP 29 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yaralanan Tatlıcıoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Tatlıcıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN
2021-10-09 23:06:53
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