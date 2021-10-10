Selçuklu Belediyesi sıfır atıkta örnek projelere devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sürdürülebilir Temiz Okul Projesini (STOP) ilçe genelinde 65 okula dağıttığı 260 geri dönüşüm kutusuyla sürdürüyor.

Selçuklu’daki tüm okullarda SEDEP bünyesinde Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle “Geleceğini Kirletme” sloganıyla 2 yıldır başarıyla devam ettirilen Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi kapsamında 65 okula 220 adet geri dönüşüm standı dağıtımı yapıldı. Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan ve kurulumu yapılan stantlar öğrencilerin hizmetine sunuldu.



“Çevre bilinciyle ilgili Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yürütüyoruz”

Çevre bilincinin topyekun oluşması gerektiğini ve bunun en önemli temelinin geleceğin teminatı olan öğrencilerle atılacağının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından bir tanesi olarak çevre bilincinin toplumsal bir refleks olması ile ilgili önemli faaliyetler yürütüyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında kurduğumuz ve çevre bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacak olan Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizle çevre konusundaki duyarlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Çevre Meclisimize bağlı olarak oluşturduğumuz Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile de sadece ilçemizde değil tüm şehrimizde 7’den 70’e herkesi çevre gönüllüsü olma seferberliğini başlattık ve tüm hemşehrilerimizi bu gönüldaşlığa davet ediyoruz. Çevre alanında yürüttüğümüz ve 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize yönelik yaptığımız ve çok önem verdiğimiz bir başka proje. İlçemiz bunun gibi ufuk açan çevre bilincini artırmaya yönelik tüm fikirlere açık. Biz çevre bilincini topyekun oluşturursak ülke geneline örnek olacak başarılı bir çalışmaya imza atmış olacağız. Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi de tam bu noktada önemli bir görevi yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.