3. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması çekişmeli ve heyecanlı geçti

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması’nın üçüncüsü düzenlendi.

Akşehirli Gençlik ve Spor eski bakanlarından Zekai Baloğlu’nun vasiyeti üzerine, onun anısına düzenlenen yarışmaya 350 öğrenci katılırken 14 kategoride çeşitli mesafelerde koşu yarışmaları yapıldı. Yarışmanın açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yarışlara katılan tüm sporcuları kutlayarak, “Akşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın en az bir spor branşında yer almalarını hedefliyoruz ve destekliyoruz. Kulüplerimize bu anlamda çok ciddi katkılarımız var. Özellikle önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek Genç AKSES Merkezimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir mekan olacak. Birçok spor branşında çocuklarımız ve gençlerimiz orada eğitim alacak. Bizim hemşehrimiz ve büyüğümüz olan 197475 yılları arasındaki hükümette spor bakanı olarak görev yapan Zekai Baloğlu beyi burada rahmetle anıyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde en büyük etken kendileridir. Kendilerinin vasiyeti üzerine bu yarışları 3 yıldır yapıyoruz. Bu yarışmalarda birinci olanlara kategorilerine göre 150 TL ile 300 TL arasında değişecek şekilde 10 ay boyunca burs vereceğiz. İkinci, üçüncü ve dördüncü olanlara ise bir sefere mahsus olmak üzere 125 TL ile 600 TL arasında değişecek bir şekilde ödül verilecek. Toplamda 50 bin TL’lik bir ödül sahiplerini bulmuş olacak. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından yarışmanın ilk koşusunun startını verdi. Oldukça çekişmeli geçen ve gün boyu süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen 3. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması ve ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A.Barbaros Topaloğlu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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