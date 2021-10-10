Konya 8. Bilim Festivali’nde Narkotır ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’na yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Konya Bilim Festivalinde, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, aileleri ve gelecek nesilleri bilinçlendirmek adına yaptığı Narkotır ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı yoğun ilgi gördü.

Festival alanında sergilenen, vatandaşların bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması amaçlanan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Narkotır faaliyeti yoğun ilgi gördü. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tırı, fuarda Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan vatandaşları ağırladı. Festival kapsamında büyükten küçüğe herkese hizmet veren Narkotır’ı her gün yaklaşık bin kişi ziyaret etti ve yaklaşık 5 bin adet el broşürü dağıtıldı. Ziyaretçilere, uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri, ne gibi olumsuzluklara maruz kaldığı ve uyuşturucunun zararları görsel materyaller ile gözler önüne serildi. Sahada uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcıları ile mücadelenin yanı sıra gençleri uyuşturucu madde konusunda daha bilinçli hale getirmek için eğitim faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı son bulana kadar yapılan faaliyetlere asla ara verilmeyeceği ifade edildi.

Emniyet kemeri konusunda trafik bilincinin oluşması ve emniyet kemeri kullanma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Bilim Festivaline getirilen simülasyon aracı da herkesin ilgi odağı oldu. Emniyet Kemeri Simülatör Aracının çalışma prensibini anlatan yetkililer, "Saatte 5 kilometre hızla tek taraflı olarak takla atan bir aracın takla atma esnasında araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcunun kaza anındaki duruş pozisyonları ve hareketini gösteriyor. Emniyet kemeri takılı değilse sürücü ve yolcu araç içerisinde sağa sola çarparak bir kaza ile karşı karşıya kalıyor. Ölüm ve yaralanma olayları bu şekilde meydana geliyor. Eğer emniyet kemeri takılı ise araç içerisinde sürücü ve yolcu koltukta sabit bir şekilde bekler ve sağa sola çarpmaz. Kaza ve yaralanma olayları da azalır” dedi.

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