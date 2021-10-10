Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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TUTUKLANDI

Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-10 18:44:08



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