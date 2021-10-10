Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)

TUTUKLANDI
Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-10 18:44:08
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