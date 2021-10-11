Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne Götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne Götürdü

İHA

Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne Götürdü

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (AKSES), Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali’ne Akşehirli öğrencileri götürerek eğitici bir gezi yapmalarını sağladı.
Akşehir’deki ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 110 öğrenciyi hafta sonu Bilim Festivali’ne götüren Genç AKSES, öğrencilerin fuar alanını gezip, bilim merkezinde incelemelerde bulunmalarını ve eğitici bir gezi yapmalarına imkan sağladı. Uçak modeli yapımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi alanlarda incelemelerde bulunan öğrenciler, bilim merkezi ziyaretinde de Planetaryum seansına girerek ‘Uzay ve Dönüşü’ konulu gösteriyi izledi.
Genç AKSES’in faaliyete geçmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'de ikamet eden gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gençlerimizin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere imkan tanımak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek amacıyla içerisinde sanat, kültür, spor, değerler ve dini eğitimlerin verileceği Genç AKSES; ilk faaliyetini Konya Büyükşehir Belediyemizce açılan Bilim Festivali’ne öğrencilerimizi götürerek gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki günlerde Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi içerisinde yer alan Genç AKSES Merkezi; kurslara ve faaliyetlerine başlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor
YEREL HABERLER Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma ...
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
2 kadının battaniye hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 2 kadının battaniye hırsızlığı kamerada
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)
YEREL HABERLER Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)
Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı
Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü’nü ...
8. Konya Bilim Festivali Türkiye’nin her yerinden yoğun katılımla gerçekleşti
YEREL HABERLER 8. Konya Bilim Festivali Türkiye’nin her yerinden ...
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu
YEREL HABERLER Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu
Konya 8. Bilim Festivali’nde Narkotır ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Konya 8. Bilim Festivali’nde Narkotır ve Emniyet ...
Kafe Meram festivalde ilgi gördü
YEREL HABERLER Kafe Meram festivalde ilgi gördü
3. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması çekişmeli ve heyecanlı geçti
YEREL HABERLER 3. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması çekişmeli ve ...
Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması
YEREL HABERLER Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması
“Genç Ticaret Elçileri” ödüllerini aldı
YEREL HABERLER “Genç Ticaret Elçileri” ödüllerini aldı
Dr. Özgür Öz: “Korona virüs hastalıklarında kalbin etkilenip etkilenmediğini takip etmek çok önemli”
YEREL HABERLER Dr. Özgür Öz: “Korona virüs hastalıklarında kalbin ...
Selçuklu Belediyesi sıfır atıkta örnek projelere devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi sıfır atıkta örnek projelere ...
Karatay Belediyesi lavanta bahçesini büyütüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi lavanta bahçesini büyütüyor
Takla atan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Takla atan motosikletin sürücüsü öldü
Emekli öğretmen, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Emekli öğretmen, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Bakan Kurum: “Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Bu milletin ayağa kalkmasından, ...
Eşini öldürüp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Eşini öldürüp polise teslim oldu
Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli bir kilometre taşıdır (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli bir ...
Bakan Kurum: “Gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak” Bakan Kurum 8. Konya Bilim Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Gençlerimiz bu teknoloji ve bilim ...
Bakan Kurum: "Paris İklim Anlaşması ile Türkiye için yeni bir sürece başlamış oluyoruz" “Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak zorundayız” “Sıfır Atık Konya Sanayi Sitesini inşa ederek bir ilk gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Paris İklim Anlaşması ile Türkiye için ...
Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
YEREL HABERLER Pusat, Konya Bilim Festivalinde sergileniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.