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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hasan Kılca: “Eğitim her zaman önceliğimiz oldu”

İHA

Başkan Hasan Kılca: “Eğitim her zaman önceliğimiz oldu”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “SOBE Elçileriyle Daha Güçlü Projesi” kapsamında Karatay’da görev yapan eğitimcilere yönelik olarak düzenlenen Otizm Farkındalık Eğitimi programına katıldı. Karatay Belediyesi olarak eğitimin her zaman öncelikleri ve hassasiyetleri arasında olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “İlçemizde nerede eğitim ile ilgili bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya ve onu çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Karatay’da görev yapan eğitimcilere yönelik olarak “Sobe Elçileriyle Daha Güçlü Projesi” kapsamında Otizm Farkındalık Eğitimi verildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda (SOBE) gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

“Engellilere yönelik proje ve desteklerimiz sürecek”
Başkan Hasan Kılca, eğitim semineri öncesinde yaptığı konuşmada SOBE’nin ülke genelinde örnek projelere imza attığını belirterek; SOBE’nin bugünlere gelmesinde emekleri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya ve SOBE Vakfı’nın yönetimine teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, “Eğitim, belediyeler olarak bizlerin yapması gereken öncelikleri arasında bulunmasa da Selçuklu Belediyemiz burada taşın altına elini koyarak Türkiye’de ses getiren işlere imza atıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de her zaman SOBE’nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Belediyeler olarak şehirde çok güzel uyum içinde çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından ilçeye kazandırılan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’mizle Karatay’a hizmet veriyoruz. Yakın bir zamanda engelli ve ailelerinin bir kreş olarak kullanabileceği, her ihtiyacını karşılayabileceği Engelli Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Projemiz hayata geçtiğinde engellilerimizi evlerinden alacağız ve eğitimlerini vereceğiz, rehabilite edilip sosyalleşmelerini sağlayacağız. Tabii engellilerimizin aileleri de arada evlerinde veya diğer yaşantılarında bir rahatlamaya, dinlenmeye ve kendi işlerine gidebilmelerine de imkân bulmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Eğitim en hassas olduğum konudur”
Eğitim ile ilgili çok hassas olduğunu, eğitimi kendisine her zaman dert edindiğinin altını çizen Hasan Kılca, bu konuda da bugüne kadar ilçe genelinde eğitime yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kılca, “Eğitim ile ilgili hiçbir zaman bütçe kısıtlaması yapmadık. İlçenin eğitimle ilgili hangi ihtiyacı varsa karşılamaya gayret ediyoruz. Yeter ki bizlere yer gösterilsin, nereye gerekiyorsa oraya okul veya eğitim tesisi yapmaya, okullarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız. Çünkü hepimizin evlatları bu kurumlarda eğitim görüyor. Dolayısıyla hep beraber elimizi taşın altına koyarak ilçemizin ve yavrularımızın geleceklerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Sağlık konusunda yine aynı hassasiyetimiz var. Eğitimcilerimize yönelik olarak düzenlenen bu önemli programın hayata geçmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, programda yaptığı konuşmasında, özel eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı’nın özellikle son yıllarda büyük önem verdiği konular arasında olduğunu söyledi. Sağdıç, “Bakanlığımız her geçen gün yeni imkanlar, eğitim tesisleri ve projeler üretiyor. Bu konuda yerel yönetimlere, STK’lara ve eğitimciler olarak bizlere de büyük görevler düşüyor. Çünkü özel eğitim alanı gerçekten de oldukça zor bir alan. Bu kapsamda bugün verilen bu eğitimi çok önemsiyorum. Emeği ve katkısı olan herkesi kutluyorum. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca da eğitim denilince her zaman yanımızda. Projeleriyle ve destekleriyle ilçemize değer katıyor. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
SOBE’de düzenlenen programa katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve tüm öğretmenlere teşekkür eden SOBE Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zerrin Özel ise, “SOBE, Allah’ın bize emanet ettiği çocukların eğitim aldığı çok özel bir kurum. Burada herkes bu özel çocuklarımız için bir şeyler yapmanın derdinde. Çok güzel ilerlemeler kaydettik. Bugün de bir araya gelerek bu çocuklarımız için daha neler yapabiliriz çabasındayız. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Zeynep Takı Kapıdaş, “SOBE Elçileriyle Daha Güçlü Projesi” kapsamında eğitimcilere yönelik sunumunu gerçekleştirdi.

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