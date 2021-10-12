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Yakıtı biten otomobili itekleyen iki arkadaşa tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Yakıtı biten otomobili itekleyen iki arkadaşa tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belli olmayan 51 DP 206 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Gökçe Kaya ve arkadaşı Mert Kocabaş aracı itmeye başladı. Gökçe Kaya ve arkadaşı Mert Kocabaş, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 33 BSA 78 plakalı Mercedes marka tırın çarpması sonucu yaralandı. Kazaya karışan tır sürücüsü Mehmet B., aracıyla birlikte bir dinlenme tesisinde durarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kaza yaptığını bildirdi. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökçe Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mert Kocabaş’ın ise tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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