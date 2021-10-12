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Selçuklu'nun 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL

İHA

Selçuklu'nun 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL olarak kabul edildi. Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kabul edilen bütçe ile 2022 yılında önemli yatırımlara imza atacaklarını söyledi.
Selçuklu Belediyesi’nin, Ekim ayı meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında toplanan mecliste, 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL olarak belirlendi. Selçuklu Belediyesi meclis salonunda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2022 bütçe kaleminde en büyük pay 180 milyon TL ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne ayrılırken, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü’ne 140 milyon TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 128 milyon TL, Tesisler Müdürlüğü'ne 121 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 115 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 87 milyon TL bütçe belirlendi. Bütçede 2022 yılında sermaye giderleri yaklaşık 536 milyon 110 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 408 milyon 249 bin TL olarak öngörüldü.

“Çok güçlü bir mali yapımız var”
2022 yılı bütçesinin Selçuklu'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, "2022 yılı bütçemizi yüzde 100 oranında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl her alanda dolu bir yıl olarak geçecek. Bu doğrultuda bütçemizin büyük bir kısmını yatırımlara ayırdık. Selçuklu Belediyesi olarak hiçbir borç almadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Çok güçlü bir mali yapımız var. İnşallah önümüzdeki 2022 yılında da yine aynı şekilde özkaynaklarımızla ve hiçbir şekilde faiz oluşturmadan bu yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize bu bütçe ile en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

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