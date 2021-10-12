İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne 28 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne 28 tutuklama

DHA

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne 28 tutuklama


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da kendi içinde infaz timleri de kurdukları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol, 1'i de savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin sorgusu sürerken, firari 6 şüpheli de aranıyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir silahlı suç örgütünün kendi yapılanması içinde infaz timleri oluşturduğunu saptadı. Suç örgütünün infaz timleri ile 'kasten yaralama', kişiyi hürriyetten kılma', 'araç kundaklama', 'hırsızlık', 'gasp', 'sözde mahkeme kurarak yargılama', 'tehdit, haraç alma ve örgüt içi infaz' suçları olmak üzere 11 eyleme karıştığını, ayrıca örgütün finansmanı için kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira ve mal varlığı elde edindikleri belirlendi.
Çalışmaların ardından özel harekat polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere 30 Eylül'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 39 şüpheliden 33'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramada da 5 tabanca, 3 tüfek, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol, 1'i savcılık kararıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin sorgusu sürerken, fifari 6 şüpheli aranıyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-12 15:26:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sonsuz Şükran Köyü’ne ev yaptıran yönetmen Taşdiken, yılın yarısını köyünde geçirecek
YEREL HABERLER Sonsuz Şükran Köyü’ne ev yaptıran yönetmen Taşdiken, ...
NEÜ öğrencilerinden önemli başarı
YEREL HABERLER NEÜ öğrencilerinden önemli başarı
Selçuklu'nun 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL
YEREL HABERLER Selçuklu'nun 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon TL
KTO Karatay Üniversitesi Emzirme Danışmanlığı mobil uygulaması projesi, patent tescili aldı
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi Emzirme Danışmanlığı mobil ...
Konya’da kitap şöleni heyecanı Anadolu’nun en büyük kitap günleri için nefesler tutuldu
YEREL HABERLER Konya’da kitap şöleni heyecanı Anadolu’nun en büyük ...
Konya'da silahlı organize suç örgütü operasyonunda 28 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da silahlı organize suç örgütü operasyonunda 28 ...
Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
(Özel) Sobacıların kış yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER (Özel) Sobacıların kış yoğunluğu başladı
Yakıtı biten otomobili itekleyen iki arkadaşa tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yakıtı biten otomobili itekleyen iki arkadaşa tır ...
Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR ...
Konya’da 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 1 ...
Konya’da depo ve marketlerin çatısında yangın
YEREL HABERLER Konya’da depo ve marketlerin çatısında yangın
Başkan Hasan Kılca: “Eğitim her zaman önceliğimiz oldu”
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca: “Eğitim her zaman önceliğimiz ...
Meram’da kaçak yapıya geçit yok
YEREL HABERLER Meram’da kaçak yapıya geçit yok
Konya Büyükşehir kavşak düzenlemeleriyle trafiği rahatlatıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir kavşak düzenlemeleriyle trafiği ...
Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin Balkan Şampiyonu ...
Başkan Pekyatırmacı geleceğin şampiyon adaylarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı geleceğin şampiyon adaylarını ...
Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne Götürdü
YEREL HABERLER Genç AKSES, öğrencileri 8. Konya Bilim Festivali’ne ...
Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma yetiştiriyor
YEREL HABERLER Emekli astsubay kurduğu hobi bahçesinde organik elma ...
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
2 kadının battaniye hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 2 kadının battaniye hırsızlığı kamerada
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)
YEREL HABERLER Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)
Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da eşini öldüren şüpheli tutuklandı
Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü’nü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.