Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Ereğli ilçesi KonyaAdana karayolu Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin B. idaresindeki 80 GT 523 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü atlayıp karşı yola geçti, ardından şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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