Konya'da, düşen uçağa arama- kurtarma tatbikatı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), hava şartları nedeniyle dağın yamacına düşen uçağa yönelik aramakurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta kazazedelerden bazıları askeri helikopterle taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE tarafından, AFAD, itfaiye ve askeri aramakurtarma ekibinin de katıldığı düşen uçaktaki yaralıları kurtarmaya yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatın senaryosu gereği içinde 14 kişinin bulunduğu özel jet, hava şartları nedeniyle dağın yamacına düştü. Ardından da aramakurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Tatbikatın gerçeğe uygun olması için de çadırlardan temsili bir uçak oluşturuldu. Bölgeye ulaşan ekipler kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişiye müdahale etti. Yaralılar hem karadan ambulansla hem de askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

'AMAÇ, PERSONELİMİZİ ZİNDE TUTMAK'

112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, "Konya'da 320 UMKE gönüllümüz bulunuyor. Her yıl farklı bir senaryo üzerinde bir tatbikatımız var. Amacımız, değerli hazinemiz dediğimiz personelimizi zinde tutmak. Her türlü afete ve gerçek zamanda da karşılaştığımız durumlarda arkadaşlarımızı hazır bulundurma amacıyla yaptığımız çalışmalar bunlar" dedi.

UMKE Sorumlusu Ömer Göksu ise "Emeğimizin karşılığını burada başarıyla tamamladığımız bir tatbikatla karşılığını alıyoruz. Bizim amacımız tabii ki hazırlık. Tatbikatların amacı da budur. Bu vesileyle arkadaşlarımızın imkan ve kabiliyetlerini gördük. Sadece eğitim değil. Aynı zamanda beraber nasıl çalışabiliriz, nerede eksiğimiz var. Nerede biz onları, nerede onlar bizi tamamlar bunu gördük. Bunlar ülkemizin geleceği adına afetlerle iç içe olan ülkemiz adına çok önemliydi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-10-13 20:00:15



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