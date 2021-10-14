Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Konya'nın Kulu ilçesinde tamirat için çıktığı çatıdan inmek isteyen kişi merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahallede bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısına tamirat yapmak için çıkan 50 yaşındaki T.Ç., tamirat işi bittikten sonra duvara dayadığı merdivenden inmek istediği sırada kayarak yere düştü. Yaralanan T.Ç. yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

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