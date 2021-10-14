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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor

İHA

Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “3.Sınıflar yüzme öğreniyor” projesi kapsamında Beyhekim Yüzme Havuzunda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.
Selçuklu Belediyesi çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından üçüncü sınıf öğrencilerinin yüzme öğrenmesi amacıyla hazırlanan 3. Sınıflar Yüzme Öğreniyor projesi kapsamında öğrenciler Beyhekim ve Sancak yüzme havuzlarında 20 antrenörden yüzme eğitimi alıyor. 7 okuldan 503 öğrenci haftalık iki saat eğitim alarak 8 haftada toplam 16 saat yüzme eğitimi görüyor. Öğrenciler görevlendirilen 21 öğretmenle birlikte yüzme havuzlarına servislerle götürülerek eğitimlerini almaları sağlanıyor. 2017 yılından bu yana devam eden proje geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı, bu yıl proje kapsamında iki binden fazla öğrenciye yüzme eğitim verilmesi planlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Beyhekim yüzme havuzunda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, öğrencilere projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin müjdesini verdi. Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretinde Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da eşlik etti.

“Selçuklu’da yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak”
Selçuklu’da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın hedefiyle başlanan “3.sınıflar yüzme öğreniyor” projesiyle binlerce çocuğun yüzme öğrendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımızla ilgili her projede önceliğimiz var çünkü onlar bizim için çok değerli. Yine çocuklarımızın geleceğe daha güvenilir, daha sağlıklı hazırlanmaları adına önemli bir yere sahip olan yüzme sporu için 2017 yılından bu yana bir seferberlik başlatmıştık ve bu kapsamda binlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ara verdiğimiz projemiz bu yıl aynı heyecan ve yoğun ilgiyle yeniden başladı. 20192020 yılında 2 bin öğrencimize kazandırdığımız yüzme kabiliyetini bu yıl ki eğitim öğretim yılında 2 binin üzerine taşıyarak hedefimizi büyütmeyi planlıyoruz. Bu konuda antrenörlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını teslim eden ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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