Konya’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde ticari taksi ile üç tekerli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde BeyşehirHüyük Karayolunun 25. kilometresiyle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan K.’nın kullandığı üç tekerlekli motosiklet, Yeni Mahallesi yakınlarında ismi alınamayan sürücünün kullandığı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü Burhan K. ve yanında bulunan Melek K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği ticari taksinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.