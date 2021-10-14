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Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat zamanı Kuraklıktan etkilenen ve rekolte kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler: "Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz"

İHA

Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat zamanı Kuraklıktan etkilenen ve rekolte kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler: "Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye’de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya'da çiftçiler pancar hasadına devam ediyor. Konya Ovası genelinde kuraklıktan etkilenen pancar üreticileri, "Üretmek zevkli bir iş, zahmetli bir iş, zor bir iş ama sonuçta ürettiğini görünce insanlar mutlu oluyor. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Konya Ovası'nda binlerce çiftçi tarafından ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Hasat zamanı çiftçiler tarlada yoğun mesai yapıyor. 180 gün önce ekimi yapılan pancarlar, bu yıl kuraklıktan etkilendi. Makine yardımıyla sökümü yapılan pancarlar, tırlara yüklenerek fabrikalara taşınıyor. Kuraklığa rağmen üretime aralıksız devam edeceklerinin altını çizen Karatay ilçesinde çiftçilik yapan Sıtkı Çetinkaya, "Üretmek zevkli bir iş, zahmetli bir iş, zor bir iş ama sonuçta ürettiğini görünce insanlar mutlu oluyor. Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz, insanlık için üretmeye devam edeceğiz. İnşallah sonu güzel olur diyeceğiz. Normalde 8 ton aldığımız ürün, şimdi bu yıllarda dekara 6 tona kadar düştüğü için bir verim kaybımız var. Geçtiğimiz yılları bu yıla oranlarsak yüzde 20 gibi bir kaybımız var verim açısından. Biz bunu da kuraklığa bağlıyoruz. Ürünleri biz ne kadar suluyor olsak da illaki Allah’ın rahmetini istiyor" dedi.

"Yağmur yağmadığından dolayı su maliyetleri yüksek oldu"
Yıl boyunca kurak geçen sezon nedeniyle yer altı sulaması ile ürünlerini suladıklarını anlatan çiftçi Çetinkaya, "Pancarın olduğunu önce zamandan anlarız. 180 günün geçmesi lazım, artı olarak ise bitkinin yapraklarına baktığın zaman da sararmanın başladığı zaman olgunlaştığını görürüz. Biz burayı Nisan’ın 15’inde ektik. Bu sene yılın kurak gitmesi sebebiyle pancar biraz zahmetli oldu, maliyetli oldu. Çıkmasından sonraki dönemlerde de yağmur yağmadığından dolayı su maliyetleri yüksek oldu. Sulayarak çıkarttık pancarı, bu sene verim olarak her yıl olduğu gibi değil. Kuraklığın verdiği bir sebep var. Dekara alınan yani diğer çiftçi arkadaşlardan da bilgi edindiğimiz kadar 6 ton gibi bir ürün aldık. Devletimiz fiyat açıkladı, çiftçi memnun ama bu fiyatın karşılığındaki maliyetlerimizin pandemiden dolayı bazen sıkıtınlar yaşıyoruz. Fakat bu pandemi döneminde biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Pancar ekimini ilk defa yapanlara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Çetinkaya, "Özellikle gençlerimize söylüyorum, büyüklerimiz bilir toprağın hazırlanışı çok önemli, gübrelemesi çok önemli, bir de çapası çok önemli. Pancara başladığın zaman sulama zamanlarını iyi ayarlamak lazım. Çok su da iyi değil, ama zamanla olan su her üründe olduğu gibi pancarda da verim artmasına sebep olur. Artı, gübreleme zamanını iyi ayarlamak lazım. Söküm zamanı yani bu 6 aylık dönemden önce sökmemeleri, özellikle pancarın polar oluşumunda çok etkin bir şey ve erken söküm yapmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kuraklık çok etkiliyor, çiftçi tamamen yer altı sularına yöneldi"
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de, Karatay’da yoğun bir şekilde pancar üretimi yapıldığını ifade ederek, "Bu sene kuraklıktan dolayı biraz verim düştü ama geçmiş yıllarda çok büyük şekilde pancar üretiliyordu. Pancar üretimindeki çiftçilerin ana sebeplerinden biri de Pankobirlik, Konya Şeker üreticilerin girdilerini karşılıyordu. Yani gübre, mazot, bakım parası gibi giderleri karşılıyordu ve çiftçi için cazipti. Kuraklık çok etkiliyor, çiftçi tamamen yer altı sularına yöneldi. Eskiden 50 metreden su alanlar şimdi 100 metre, 80 metre gibi metrajlarda değişti. Metrajlar değiştikçe elektrik sarfiyatı yani çiftçiye bir yük getiriyor. Yük geldikçe de çiftçinin karından zarar etmeye ve maliyet yükselmeye başlıyor. Onun için biz destek istiyoruz veya enerjide, gübrede süspanse istiyoruz. Bizim de maliyetlerimizin düşmesi lazım, bizim de pancardan para kazanmamız lazım ki, emek çekelim, üretelim, bu ülkenin üretimine sunalım" ifadelerini kullandı.

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