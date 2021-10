İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul’a gideceğiz”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray deplasmanına çok iyi mücadele edip, iyi futbol oynamak için gideceklerini belirterek, deplasmandaki İstanbul takımı maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve Nejc Skubic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden İlhan Palut, “Bugün milli oyuncularımız aramıza katıldı ve hepsi dün gece saatlerinde burada oldu. Bugün itibariyle takımla çalışmaları çok mümkün olmuyor. Bugün bir rejenerasyon çalışması yapacaklar. Yine çok iyi mücadele edip iyi futbol oynamaya gideceğiz İstanbul’a. İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi umuyoruz. Tabii ki kolay maç değil. İstanbul takımları deplasmanda her zaman zor maçlardır. Biz de buna göre hazırlanacağız. İyi bir mücadele etmek, iyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul’a gideceğiz” dedi.



“Çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum”

Palut, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın Konyaspor’un başına getirileceği yönündeki çıkan haberlerle ilgili ise, “Gerçekten bunları kontrol etme şansımız yok. Benim de kulüp resmi açıklama yapana kadar haberim yoktu. Artık sosyal medyanın bu kadar yoğun, hoyrat kullanıldığı ortamlarda çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum; ne kendimle alakalı, ne başka bir takımla alakalı, ne başka bir teknik direktörle alakalı. Artık doğru, yalan birbirine karıştı. Etkileniyor musunuz? diye soracak olursanız, hayır etkilenmiyorum” ifadelerini kullandı.



Nejc Skubic: “Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak”

Galatasaray’a karşı daima iyi oynadıklarını dile getiren Skubic, geçmişte olduğu gibi bu maçta da güzel bir sonuç almak istediklerini belirtti. Takımın performansını değerlendiren Sloven futbolcu, “Şu noktada pozitif kalmamız gerekiyor. Çünkü 8 haftadır yenilmeyen Konyaspor var. Tabii ki de hedeflerimiz doğrultusunda kazanmak zorundayız. Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak. Şunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki Trabzon ve Alanya maçında takımımız oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu maçlarda maalesef kaleci faktörleri vardı. Bu iki maçta da kaleciler üstün bir performans sergilediğinden dolayı galibiyeti elimizden kaçırdık. Her zaman galibiyete oynayan bir Konyaspor var. Bunu Galatasaray maçında da göstermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

