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İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden koleksiyon oluşturdu 

DHA

İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden koleksiyon oluşturdu 


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, bir meslektaşının kule vinç maketi hediye etmesinin ardından maket iş makinelerini toplamaya başlayan emekli inşaat mühendisi Mehmet Yetim (54), 10 yılda 140 iş makinesinin yanı sıra, klasik araba maketi, anahtarlık, tespih ve bakırdan yapılan süs eşyalarının da bulunduğu koleksiyon oluşturdu.
Kentte yaşayan emekli inşaat mühendisi Mehmet Yetim, 10 yıl önce bir meslektaşının, kendi koleksiyonundan kule vinç maketi hediye etmesiyle iş makineleri maketine merak saldı. Yetim, sektörüyle ilgili gittiği fuarların yanı sıra yurt dışı gezilerinde iş makinelerinin maketlerini satın alıp biriktirmeye başladı. Yetim´in iş makinesi maketi sayısı her geçen gün arttı.
Mehmet Yetim, evinin bir odasında sergilediği koleksiyonunda bin euronun üzerinde aldığı maketlerin de olduğunu belirterek, ''Bu merakıma, öncülük eden Ankara´da bir arkadaşım vardı. Koleksiyonundan bana bir tane kule vinç hediye etmesiyle bende de maketlere yönelik merak başladı. Daha sonrasında bir maket kepçe aldım. Fuarlara katıldık, oradan gelen hediyeler, onun haricinde yurt dışından getirdiklerim de oldu. Mesleğim nedeniyle de bu hobiye merak saldım. Başladık; ama herkese tavsiye etmem. Çünkü pahalı bir başlangıç. Yaklaşık olarak 360´a yakın parçamız var. Bunun 140 tanesi iş makinesi. Geri kalanı ise klasik araba ve kamyon maketleri, anahtarlıklar, tespihler, bakırdan yapılan eşyalar var. Atadan kalma eşyalar var. Fuarlara gittiğimde kalemler aldım. Onlara baktıkça hatıralarım aklıma geliyor.''DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-15 10:54:40

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