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Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim uçakları KTO Karatay Üniversitesinde

İHA

Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim uçakları KTO Karatay Üniversitesinde

Türkiye’de ilk olarak bir üniversiteye özgü hava parkıyla dikkat çeken Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, öğrencilerine pilotaj dışında başka bir bölümde daha okuma fırsatı sunuyor.
Küresel olarak istikrarlı bir şekilde büyüyen ve dünya ekonomisi açısından vazgeçilmez bir konumda olan havayolu taşımacılığı, bilhassa son yıllarda ülkemizde, dünyadaki gelişiminden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle Asya ve Avrupa arasında yer alan ülkemiz hava sahasının stratejik konumu ve ekonomik gücü her geçen gün önem kazanıyor. Güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla uluslararası standartlarda Pilot yetiştiren ve verdiği eğitimle havacılık sektöründe başarılara imza atan KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’de ilk olarak bir üniversiteye özgü hava parkı ile bu başarısını taçlandırıyor.
Havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliğine vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, “Uluslararası havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu özel havacılık şirketlerinin artması, beraberinde hava ulaşımındaki nitelikli personel ihtiyacını getirdi. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler, uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümü’nü açtık. Türkiye’nin en iyi Pilotaj Bölümünün KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında olması ve uluslararası düzeyde lisans eğitimi vermesi hem öğrencilerimiz hem Konya hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahip. Pandemi sonrası sadece donanımlı pilotlar iş bulabilecek biz KTO Karatay Üniversitesi olarak pilot adaylarımızı tam donanımla yetiştiriyoruz” dedi.

"Konya’da dünya çapında pilotların yetişmesi bizleri son derece gururlandırıyor"
Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan, KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde yer alan Pilotaj Bölümü’nün ayrıcalıklarına değinerek, “Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibine sahip KTO Karatay Üniversitesi, kendi planör ve uçak filosuyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulunduruyor. Konya’da dünya çapında pilotların yetişmesi bizleri son derece gururlandırıyor” diyerek, Türkiye’de ilk kez EASA sertifikalı paraşütlü eğitim uçaklarının da KTO Karatay Üniversitesinde olduğuna dikkat çekti. Süleyman Doğan, “Pilotaj Bölümü’ndeki uygulama eğitimleri, Türkiye’de yalnızca KTO Karatay Üniversitesi’nde planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, bir uçağa nispetle çok daha üst düzey beceri gerektiren planörü kullanarak, kumanda yeteneklerini geliştiriyor. Piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırıyor. Öğrencilerimiz anormal duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor. Türkiye’de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçakları ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İkinci bir diploma fırsatı
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversiteden çift diplomayla mezun olabiliyor. Öğrencilerin, YÖK tarafından belirlenen şartları sağlamaları hâlinde ikinci bir lisans programına ücretsiz kaydolma hakları bulunuyor. Pilotaj diplomasının yanında ikinci bir diplomaya da sahip olmanın en önemli avantajı ise öğrenciler eğitim hayatlarında herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaları hâlinde bu mağduriyetlerini ikinci bir meslekle giderebiliyor. KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü eğitimlerini 1.000x30 metre çim pist, 1.500x30 metre asfalt pist, 1.500x15 metre taksi yolu, uçak bakım hangarının bulunduğu Hava Parkı’nda sürdürüyor. Ayrıca üniversitenin filosunda şu anda 3 adet eğitim uçağı ve 2 adet planör bulunuyor.
1418 Ekim 2021 tarihilerinde YKS İkinci Ek Yerleştirmede, pilot adayları KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne yerleşerek pilot olma hayallerini gerçekleştirme fırsatına sahip.

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