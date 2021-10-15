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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak

İHA

Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak

Konya’nın Akşehir ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kayfeçi’nin ismi Akşehir Lisesinin spor salonuna verildi.
Akşehir Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Ali Kayfetçi, Şubat ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ali Kayfetçi’nin ismi Akşehir Lisesinin spor salonuna verildi.
Okul spor salonun önünde kesilen kurdele kesilerek başlayan törende açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, “Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok güzel bir insandı. Her şeyden önce çok çalışkan bir öğretmenimizdi. Seyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi şimdilerde ise Akşehir Lisesi olan okulumuzda gerçekten ulusal düzeyde yarışmalarda da arkadaşımızın gayretleriyle birçok spor dalında ödüllerine kavuşmuştu. Öğrenci odaklı ve öğrencilerini çok seven bir öğretmenimizdi. Kendisi vefat etmeden önce Akşehir İlçe Milli Eğitime uğramıştı. O dönem biliyorsunuz okulumuz eski yerindeydi. 24 Ağustos Ortaokulu ile yer değiştirdi. Spor salonuna kavuşacağından dolayı çok sevinçliydi. Evet, ama maalesef kendisinin burada çalışması, ders vermesi nasip olmadı. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak ismini vererek bu spor salonunda yaşatmak istedik” ifadelerini kullandı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı konuşmada, “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten ben de kardeşim gibi, evladım gibi, anne babam gibi üzüldüm. Çok çok kıymetli iyi bir insandı. Az önce merhumun eşi hoca hanımla da görüştük. Şöyle söyledim; sizin için güzel bir miras, hatıra bıraktı. Herkes onu güzelliği, iyiliği ile anıyor. Her türlü yaptığımız spor etkinliğinde hiçbir beklentisi olmadan severek gayretle görev aldı. Gerçekten belediye olarak bizde onu çok takdir ediyorduk. Çok üzüldük vefatında ama takdiri ilahi zamanı gelince gerçek dünyadan esas ebedi aleme intikal ediyor. Bunu sorgulamak bize, insanoğluna tabii ki düşmez. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşine ve evlatlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum diye konuştu.
Törende göz yaşları içinde kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yapan merhum Ali Kayfecinin eşi öğretmen Safiye Kayfeci’de, “O hiçbir zaman yaptığı çalışmaları kendi başarısı için değil, öğrencilerin başarısı için yapmıştı. Hiçbir zaman kupa, madalya onun umurunda olmadı. Her zaman çalışmalarından bahsederken aşk ve şevkle bahsederdi. Hep ‘Hanım ben eğer öğrencilerimden birinin hayatına dokunabiliyorsam benim için en büyük başarı budur’ derdi. Eğer size iki tane nasihat vermemi isterseniz eşimle ilgili o hep şöyle derdi; 'işimde hiçbir zaman hile yapmadım. Başarılı olduktan sonra çokta takdir edilmek istemedim aslında sadece öğrencilerim bilsin yeterli’ derdi. Öğrencileri gerçekten onun öz evladından ayrı değildi. Benimde naçizane nasihat vermem gerekirse; sevdiklerinizin kıymetini gerçekten yaşarken bilin. Çünkü 5 dakika önce yanınızda olan insanın 5 dakika sonra ölüm haberini alabiliyorsunuz. Hayat gerçekten çok kısa, bulunduğumuz yerlerin kıymetini bilelim. Öğrenci isek öğrenciliğimizin, öğretmen isek öğretmenliğimizin her ne yapıyorsak hakkını vererek yapalım. Bunun boşa gitmediğini Ali ile o kadar çok anladım ki. Geride onun başarısından başka bir şey kalmadı”’ dedi.
Konuşmanın ardından okul öğrencileri tarafından Safiye Kayfeciye çiçek takdim edildi. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci’nin yaptığı duanın ardından tören sona erdi.
Öğretmen Ali Kayfeçi Spor Salonu’nda yapılan törene; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenle ve öğrenciler katıldı.

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