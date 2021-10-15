Doç. Dr. Seçkin: “3 yıllık süreçte Altınova’nın taramasını gerçekleştirdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Seçkin: “3 yıllık süreçte Altınova’nın taramasını gerçekleştirdik”

İHA

Doç. Dr. Seçkin: “3 yıllık süreçte Altınova’nın taramasını gerçekleştirdik”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, 2018’de Yalova’nın Altınova ilçesinde çalışmaya başladıklarını ve 3 yıllık süreçte ilçenin taramasını gerçekleştirdiklerini belirterek, şehir ve kale yerleşimleri, cami, kilise, mezar gibi önemli tarihi bulgulara rastladıklarını söyledi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen ve açılışı dün yapılan 25. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu devam ediyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve yarın son bulacak sempozyumun ikinci gününde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, 20182020 yılları arasında yürütülen Yalova’nın Altınova ilçesinin yüzey araştırmaları hakkında bilgiler verdi. 2017 yılında Bursa Müzesi ile birlikte Çobankale’de temizlik çalışmasına başladıklarında o bölgede daha önce yüzey araştırmasının yapılmadığını fark ettiklerini ve bakanlığa başvurduklarını kaydeden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “2018 yılında Yalova’da yüzey araştırması iznimiz çıktı ve çalışmaya başladık. İlk etapta Altınova ilçesinde çalışmalarımızı yürüttük. 3 yıllık süreçte Altınova’nın taramasını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Çiftlikköy, Yalova merkez, Armutlu’ya kadarki ilçelerin taranması planlanmakta. Yaptığımız yüzey araştırmasında ilk olarak merkeze en uzak Sermayecik Köyünden başlayarak köyler taranmış, daha sonra beldeler, son olarak da ilçe merkezinde arazi çalışması yapılmıştı” dedi.
Altınova’nın yerleşimiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Seçkin, “Yalova’nın il olma sürecinde Karamürsel’den ayrılarak Yalova sınırlarına ilave edilen Altınova ilçesinin merkez arazisi Osmanlı döneminde İsmail Zühtü Paşa Vakfının mülkiyetinde Altunizade Çiftliği olarak kullanılmaktaydı. Çiftlik yaklaşık 9 bin dönüm araziye sahipti. Cumhuriyet sonrasında bu arazi şahıs mülkiyetine geçiyor. 1926 yılında 200 kişilik köy kurmak üzere bölgeye gelen Bulgaristan göçmeni bir grup tarafından 3 bin dönümü satın alınarak ilk yerleşim başlatılmış oluyor. Kurulmak istenen köyle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda TBMM 1932 yılındaki kararıyla merkez köy statüsüne kavuşuyor. Daha sonra Yalova’nın il olmasıyla birlikte ilçe statüsünü kazanmış. İlçe merkezine Bulgaristan’dan gelen göçmenlerden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesinden göçler geliyor ve bugünkü halini alıyor. Tersanenin yapılmasıyla nüfus ve göç oranı daha da arttı. Altınova tersanesinde 15 bin kişinin çalıştığı söyleniyor. Tabi İstanbul’a gidip geliyorlar ama zaman içerisinde orada çalışanların Altınova merkeze yerleşeceği düşünülüyor. 19. yüzyıl öncesi bir yerleşim görüyoruz. Yalakdere Vadisi boyunca yerleşmiş olan köylerde de 19. yüzyılda Türk yerleşimi karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.
Yaptıkları yüzey araştırmalarındaki buldukları bulguları anlatan Doç. Dr. Seçkin, “Eski yerleşim izlerine daha çok ormanlık alanlarda ve tarım yapılan arazilerde rastlanmıştı. Şehir ve kale yerleşimleri, cami, kilise vb dini yapılar, mezar yapıları ve mezar taşları, sivil mimari örneği ve dini yapılar dışındaki mimarlık unsurları, müzeler tarihi özelliğinden dolayı saygı duyulan kişilere ait izler de var. Bunların tarihsel geçmişi çok eskiye dayanmıyor ama kutsal kabul edilen saygı duyulan kişilerin çevresinde yapılaşmalar mevcut. Yalova köylerinin, etnografik özelliği ve inanç kültürü açısından da önemli yeri var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak
YEREL HABERLER Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak
Hasan Kılca: “Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz”
YEREL HABERLER Hasan Kılca: “Hep birlikte şehrimizde sevgiyi ...
Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim uçakları KTO Karatay Üniversitesinde
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim ...
Meram’da çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Meram’da çöp konteynerleri yenileniyor
İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden koleksiyon oluşturdu 
YEREL HABERLER İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden ...
Ereğli Belediyesine hibe edilen yeni hizmet araçları tanıtıldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesine hibe edilen yeni hizmet araçları ...
Meram Turgutreis Evleri’nde kura sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Meram Turgutreis Evleri’nde kura sonuçları belli oldu
25.’si düzenlenen Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumunun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 25.’si düzenlenen Uluslararası Sanat Tarihi ...
İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul’a gideceğiz”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç almak için ...
Bilgehane öğrencilerinden tramvaydaki yolculara kitap
YEREL HABERLER Bilgehane öğrencilerinden tramvaydaki yolculara kitap
Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına aday
YEREL HABERLER Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ...
Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı verilmesi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı ...
Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat zamanı Kuraklıktan etkilenen ve rekolte kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler: "Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat ...
Konya’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet ...
Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor
Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
YEREL HABERLER Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
Karatay Belediyesinden “ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası”
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden “ilkokullar arası dostluk ve ...
Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp hastanelik oldu
Konya'da, düşen uçağa arama- kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Konya'da, düşen uçağa arama- kurtarma tatbikatı
Konya’da gerçeğini aratmayan arama-kurtarma tatbikatı UMKE 2021 Kış Tatbikatı’nda uçak düşmesi senaryosunda ekipler helikopterle birlikte arama-kurtarma çalışması yaptı
YEREL HABERLER Konya’da gerçeğini aratmayan arama-kurtarma ...
Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür
YEREL HABERLER Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise ...
Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor
YEREL HABERLER Savatra Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.