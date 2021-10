NEÜ Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin açılışı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İbrahim Özşenol Veteriner Fakültesi ve Ereğli Ziraat Fakültesinin bina açılış töreni Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak konuşan hayırsever Mustafa Özşenol, “Bu eğitim yuvası babamın hayaliydi. Çok şükür dostlar sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bu hayali gerçekleştirmekte bizleri destekleyen başta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, hayırsever Mustafa Özşenol’a plaket takdiminde bulundu.

Ereğli Kampüsünün altyapısının güçlendiğini belirten NEÜ Rektörü Cem Zorlu, “3 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 2 bin öğrencimiz ile Ereğli Kampüsümüz günden güne büyüyor ve gelişiyor. Ereğli’de önemli bölümler açtık ve bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek. Fakültelerimizin açılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya ve hayırsever Mustafa Özşenol’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kazandığını böyle güzel işlerde harcayan Mustafa Özşenol gibi hayırseverlerimiz var, Allah onlardan razı olsun. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da üniversiteyi hem fiziki hem de akademik olarak daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret içerisinde. Büyükşehir Belediyesi olarak gelişime katkı sunmak adına çaba sarf ediyoruz. Konya ile ilgili her konuda bizlere yardımcı olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya ve Konya için gayret gösteren herkese teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’da her alanda olduğu gibi eğitim alanında da altyapı iyileştirmelerinin devam ettiğini vurgulayan Konya Valisi Vahdettin Özkan da, üniversitelerin, uluslararası rekabette öncü rollerden birini üstlendiğini söyledi. Vali Vahdettin Özkan, “Eğitim altyapısının iyileştirilmesi devletimizin her zaman öncelik verdiği bir konu olmuştur ve bunun gereği yapılmaktadır. Önemli bir konu da sivil toplumun ve hayırseverlerimizin devletimizin yaptığı çalışmalara katkıda bulunması. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Eğitim kurumu açılışı vesilesiyle Ereğli’ye gelmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ise, “Hayırsever Mustafa Özşenol’a eğitime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Açılışı yapılan binada öğretim gören öğrencilere de eğitimleri boyunca ve mezun olduktan sonra da başarılar diliyorum. Ülkemiz için emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, protokol üyelerinin kurdele kesmesi ve binada incelemelerde bulunmasıyla sona erdi.

