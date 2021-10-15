Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Konya'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir takım ziyaretler için Konya'ya geldi.



Konya'ya bir takım ziyaretler için gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ve beraberindeki heyetle birlikte Konya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, il emniyet müdür yardımcıları ve merkez ilçe müdürleri tarafından karşılanan Mehmet Aktaş, tören mangasını selamlamasının ardından şeref defterini imzaladı. Aktaş, burada Konya asayişi, güvenliği ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Buradaki ziyaretin ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, tören mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ile görüştü.



"Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit ailelerini unutmadı"

Protokol görüşmelerinin ardından Aktaş, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki heyetle Şehit Polis Memuru Ali Teke ve şehit uzman jandarma Ramazan Sağ’ın ailelerini ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan ve bölge asayiş ve güvenliğine büyük katkı sağlaması beklenen Yazır Polis Merkezi Amirliği’nin inşaatını yerinde inceleyen Aktaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aktaş ve beraberindeki heyet, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı da makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

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