Çöpe bırakılan el yapımı patlayıcının biri patladı, diğeri etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöpe bırakılan el yapımı patlayıcının biri patladı, diğeri etkisiz hale getirildi

İHA

Çöpe bırakılan el yapımı patlayıcının biri patladı, diğeri etkisiz hale getirildi

Konya'da bir çöp konteynerine bırakılan iki el yapımı patlayıcıdan birinin patlaması sonucu sokak üzerindeki bazı evlerin camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, diğer patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerine emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın yaşandığı sokağa Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler patlamanın yaşandığı çöp konteynerinde inceleme yaparken, bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından etkisiz hale getirilen patlayıcı daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sokak üzerindeki patlama sırasında çöp konteyneri çevresinde bulunan ve kağıt toplayan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, patlama sırasında balkon camı kırılan evde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Sokak üzerinde market işletmeciliği yapan Osman Gürgan, “Az ileride marketimiz var. Çok yüksek gürültüde patlama oldu. Biz de acaba petrolün oradan mı geldi diye tahmin ettik. Pazara doğru gelince çöp tenekesinde bir arkadaş karton toplayan, paketi kaldırdığı zaman yere düşmesiyle çok yüksek bir sesle o patlamış. Yaralanan olmadı ama o arkadaş sesten ekilenmiş şu anda yaralı yok. Sitede cam kırılmış" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıt toplayıcısının yeraltı çöp konteynerinden karton almaya çalıştığı anda EYP patladı
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısının yeraltı çöp konteynerinden ...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Konya'da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Konya'da
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ...
NEÜ Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER NEÜ Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin açılışı ...
Başkan Altay kadın çiftçilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay kadın çiftçilerle buluştu
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Doç. Dr. Seçkin: “3 yıllık süreçte Altınova’nın taramasını gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Seçkin: “3 yıllık süreçte Altınova’nın ...
Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak
YEREL HABERLER Vefat eden öğretmenin ismi spor salonunda yaşatılacak
Hasan Kılca: “Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz”
YEREL HABERLER Hasan Kılca: “Hep birlikte şehrimizde sevgiyi ...
Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim uçakları KTO Karatay Üniversitesinde
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez EASA Sertifikalı paraşütlü eğitim ...
Meram’da çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Meram’da çöp konteynerleri yenileniyor
İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden koleksiyon oluşturdu 
YEREL HABERLER İnşaat mühendisi, iş makinelerinin maketlerinden ...
Ereğli Belediyesine hibe edilen yeni hizmet araçları tanıtıldı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesine hibe edilen yeni hizmet araçları ...
Meram Turgutreis Evleri’nde kura sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Meram Turgutreis Evleri’nde kura sonuçları belli oldu
25.’si düzenlenen Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumunun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 25.’si düzenlenen Uluslararası Sanat Tarihi ...
İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç almak için İstanbul’a gideceğiz”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç almak için ...
Bilgehane öğrencilerinden tramvaydaki yolculara kitap
YEREL HABERLER Bilgehane öğrencilerinden tramvaydaki yolculara kitap
Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına aday
YEREL HABERLER Özkan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ...
Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı verilmesi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in avukatı: Beklentimiz bozma kararı ...
Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat zamanı Kuraklıktan etkilenen ve rekolte kaybı yaşadıklarını belirten çiftçiler: "Memleketimiz için üretmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Şeker pancarının üretim üssü Konya'da hasat ...
Konya’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet ...
Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da üçüncü sınıf öğrenciler yüzme öğreniyor
Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
YEREL HABERLER Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.